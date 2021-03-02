14 yıl önce ayrıldığı Diyarbakırspor’a teknik direktör olarak döndü

Bölgesel Amatör Futbol Liginde şampiyon olarak yıllar sonra 3. Lige dönmenin hesaplarını yapan Diyarbakırspor’un yeni teknik direktörü eski milli futbolcu Murat Yiğiter oldu.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe, Vanspor, Kocaelispor, Ç. Rizespor ve Diyarbakırspor kulüplerinin formalarını giydikten sonra 20072008 sezonunda Diyarbakırspor’da teknik adam olarak da görev yapan deneyimli teknik adam, futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı yeşilkırmızılı kulübe tam 14 yıl sonra teknik adam olarak döndü.



“Diyarbakırspor, Türk futbolunun marka değeridir”

Kulüp Başkanı Siyabend Aydın ile görüştükten sonra sözleşme imzalayarak göreve resmen başlayan Yiğiter, Diyarbakırspor’un hangi ligde olursa olsun büyük bir marka olduğunu dile getirerek el birliğiyle takımı profesyonel liglere taşımayı amaçladıklarını söyledi. Yiğiter, "Diyarbakırspor’un olmadığı profesyonel liglerin tadı ve tuzu olmaz. Diyarbakırspor, sadece bizim değil Türk futbolunun marka değeridir. Bize düşen görev bu değerli armayı yeniden layık olduğu yere getirmektir. Camiamızın tüm bileşenlerinin desteğini alarak öncelikle iyi bir takım kurup Nisan ayında başlayacak olan ligde şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

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