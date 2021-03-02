Lider Diyarbekirspor, Kızılcabölükspor deplasmanında

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, 21. hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00’da deplasmanda Denizli ekibi Kızılcabölükspor’la karşı karşıya gelecek. Diyarbekirspor'da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında bir engeli daha aşmak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kızılcabölükspor’u yenerek zirvedeki yerini korumayı ve bitime 9 hafta kala avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek yenilgi almayan Diyarbekirspor, alt sıralarda bulunan Kızılcabölükspor’la zorlu ve kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Bu sabah Diyarbakır’dan Denizli’ye geçen yeşilkırmızılı takımda sakatlığı bulunan Reşo Akın ile sakatlıktan yeni çıktığı için hazır olmayan Barış kadroda yer almadı.

Denizli Atatürk Stadında saat 14.00’da başlayacak karşılaşmayı Adana bölgesi hakemi Halil Erdoğan yönetecek.

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