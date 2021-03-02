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Vali Karaloğlu önce tarihi Peynirciler Çarşısının projesini inceledi, ardından esnafla birlikte çay içti

İHA

Vali Karaloğlu önce tarihi Peynirciler Çarşısının projesini inceledi, ardından esnafla birlikte çay içti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tarihi Peynirciler Çarşısının yeni görünümü için esnafla bir araya gelerek projeyi değerlendirdi. Vali Karaloğlu daha sonra pandemi süresince kapalı olan ve tekrardan kepenkleri açan esnafı ziyaret ederek çay içti.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ve Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ile beraber, Diyarbakır’ın tarihi Peynirciler Çarşısını tekrardan modern ve çağdaş yaşama uyumlu şekilde inşa edilmesi için çarşı esnafıyla bir araya geldi. Mağduriyetlerin yaşanmaması adına büyük bir özenle hijyen ve temizlik kurallarına uyumlu şekilde inşa edilecek çarşı için esnaflarla istişare eden Vali Karaloğlu, daha sonra yeni kontrollü normalleşme süreci ile tekrar faaliyete geçen esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileyerek, birlikte çay içti. Vali Karaloğlu, esnafı pandemi kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Burada açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, peynir ve süt ürünlerinin Diyarbakır ile bölge için çok önemli olduğunu, Diyarbakır’ın coğrafi işaret alan ürünlerinden bir tanesinin de örgü peynir olduğunu hatırlattı. Vali Karaloğlu, “Şu anda içerisinde bulunduğumuz Peynirciler Çarşısı zamanındaki imkanlarla yapılmış ama bugün, hijyen temizlik kurallarının tam sağlamayan bir mekan. Şimdi Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz burayla ilgili bir proje geliştirdi. Bana daha önce sundular, proje üzerinde biz, bize göre bazı değişiklikler yaptık ama şunu konuştuk arkadaşlarla mutlaka gidelim. Esnafın görüşüne alalım nihayetinde burada çalışacak olan sizsiniz sizin görüşünüz bizim için önemli. Hem projeyle ilgili hem proje sonrasında buranın işletilmesi ile ilgili esnafımızın görüşü önemli dedik ve bugün onun için buradayız. Bugün sizin söylediğiniz her şeyi biz not aldık. Daha sonra esnafımızla, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yine çalışsın ama hedefimiz şu, bir bu görüntüden şehri kurtaralım, bu görüntülerden peynirci esnafımızı kurtaralım. Çağdaş temizlik kurallarına dikkat edebileceğimiz dışardan gelen herkesin mutlaka ziyaret etmek istediği bir mekan oluşturalım. İki burada şu anda fiilen bunun altını çizerek söylüyorum, fiilen esnaflık yapan fiilen burada peynir alan, satan esnafı da mutlaka koruyalım. Bir adaletsizlik, bir haksızlık da yapmayalım. Bütün amacımız bu hepinizin görüşü bizim için kıymetli. Her birinize ayrı ayrı memnun edemeyebiliriz, ama ortak bir paydada buluşabiliriz. Bunu siz sağlayacaksınız ortak bir payda oluşturacağız mağduriyet oluşturmayacağız. Burayı da hızlı bir şekilde yıkıp az önce projesini gösterdiğimiz yani şu andaki durumdan böyle bir yapıya geçmek hangi birimizi memnun etmez arkadaşlar. Bunu elbirliğiyle inşallah yapacağız. Dediğim gibi vakıflar burası vakıf arazisi vakıflar gelir getiren yerlerden bir tanesi elbette ki vakıflar kira geliri elde etmek isteyecektir. Ama çok ciddi bir maliyetinin olduğunu da unutmayın. Çünkü şu anda sizin dükkanlarınızda buzdolabınız bile yok. Biz soğuk hava deposu olan iş yerleriniz olsun arzusundayız. İçerisinde sosyal mekanların olduğu buraya gelen insanların oturup çay kahvesini içebileceği modern çağdaş bir mekan olsun istiyoruz. Ama böyle iç içe girmiş ne olduğu belli olmayan bir yapı yapacaksak öyle bir yapıda yapmayız arkadaşlar şehrin öyle bir şeye ihtiyacı yok zaten ortada öyle bir yapımız var. İyi niyetle buradayız, sizin bize ifade ettiğiniz tüm görüşleriniz değerli kıymetli inşallah Vakıflar Bölge Müdürlüğünde esnaf odası başkanımız esnaf temsilcisi de alsın yanına burada iş yapan fiilen iş yapan arkadaşlardan yanına alsın tekrar projesi üzerinde oturun çalışın. Bize şunu deyin biz hazırız yıkalım ve yapalım deyin biz yıkalım ve burayı yapalım" dedi.
Vali Karaloğlu, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Borsa Hanında incelemede bulunarak yeni proje için çalışmalar başlattıklarının müjdesini de verdi.

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