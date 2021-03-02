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Diyarbakır'da normalleşmeyle açılan iş yerlerinin evdeki personeli işe geri döndü

DHA

Diyarbakır'da normalleşmeyle açılan iş yerlerinin evdeki personeli işe geri döndü


Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da kontrollü normalleşmeyle birlikte restoran, kafeterya, pastane ve kıraathane gibi işletmeler yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Uzun süredir kapalı olan işletmeciler evde olan personelini geri çağırmaya başladı. Tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltı salonu işletmecisi Mustafa Avcılar, "Şu an kendi çalışanlarımızla tekrar başlayacağız. İleriki dönemde nasıl olacak, ne olacak bilemiyoruz. Bu hastalığın bir an önce bitmesi lazım" dedi.
Türkiye'de koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır'da kontrollü normalleşmeye birlikte, uzun süredir kapalı olan restoran, kafeterya, pastane ve kıraathane gibi işletmeler yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Normalleşme öncesi hazırlıklarını tamamlayan işletmeler müşterilerini ağırlamaya başlarken, kimi işletmelerde sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmasına başladı. İşletmelerin çoğunluğu da yeni süreçle birlikte evlerinde olan personeli geri çağırmaya başladı. Sur ilçesinde bulunan ve kahvaltıcılarıyla ünlü tarihi Hasanpaşa Hanı'nda da işletmeler hizmet vermeye başladı. Hanın avlusundaki masa ve sandalyeler dezenfekte edilirken üst kattaki işletmeler uzun süre sonra kahvaltı hizmeti vermeye başladı. 
'ÖNCEKİ YIL KAZANDIĞIMIZI PANDEMİDE İADE ETTİK'
Kahvaltı salonu işletlemecisi Mustafa Avcılar, yaklaşık 3,5 aydır kapalı olduklarını belirterek, "Ama genel anlamda 1 yıldır kapalıyız. Normalleşmeye gidildi, sonradan tekrar bir kapanma oldu. Şükür Allah'a dün akşam itibariyle eski günlere geri dönmeye çalışacağız. Temizlik yapıyoruz. Prosedür neyse onu uygulayacağız. Gereken bütün tedbirleri almak zorundayız. Dezenfekte yapıyoruz. Müşterilerimizi ağırlayacağız. O süreçte işçi de çıkaramadık. Biz 1 yıldan beridir esnaf olarak zorluk yaşadık. Kiralarımız çalışıyor. Buradan çalışanların hepsi çoluk çocuk sahibi evlatlarımız. Önceki yıl kazandığımızı pandemide iade ettik ve şu an çok büyük bir zarardayız. Şu an kendi çalışanlarımızla tekrar başlayacağız. İleriki dönemde nasıl olacak, ne olacak bilemiyoruz. Bu hastalığın bir an önce bitmesi lazım. Bu da bizlerle alakalı bir şey. Temizliğe dikkat edeceğiz, mesafeyi koruyacağız. Bundan başka yapacak bir şey yok. Geriyi artık unutalım" diye konuştu. 
'PERSONELİ MAĞDUR ETMEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HERŞEYİ YAPTIK'
Yenişehir ilçesi Ofis semtinde kıraathane işletmecisi Fahri Ateş de normalleşme kararıyla bir nebze de olsa çarklarının döneceğini ifade ederek, çalışanlarını işi çağırdığını söyledi. Ateş, "İşimiz yoğunlaşır. Elemanlar gelip çalışır. Evlerine ekmek götürürler. Bu süreçte eleman çıkardım. Yanımda 10 kişi çalışıyordu. Bu alan komple çay bahçesiydi. Günü birlik seyyar satış yapıyorduk. Onları mağdur etmemek için bir gün 5 işçi diğer gün 5 işçi çalıştırıyorduk. Onları mağdur etmemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu süreç iyi oldu. Elemanlarımız hepsi geri geldi. Şu an hepsi çalışıyor. Bundan sonra inşallah halkımız daha da tedbirli olacak. Bu süreci bir daha yaşamamayı diliyoruz. Müşterilerimize pet bardakta çay veriyoruz. Cam bardaktan isteyenler de var. Her bir partiden sonra çamaşır suyuna koyuyoruz. 3 tane kıraathanem vardı. 8 ay kiralarını ödedim. Ondan sonra tükenmeye başlayınca, masraf etmemek için 2'sini kapattım. Bunla devam ediyorum. Süreç iyiye giderse onları tekrardan açacağım" diye konuştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-03-02 14:40:17

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