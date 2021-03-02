DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak

Yaklaşık 14 yıldır Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) hizmet binası olarak kullanılan tarihi tescilli yapı Gastro İnovasyon Merkezi olarak işlevlendirilecek. Hizmet birimlerini Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yeni inşa edilen yapıya taşıyacak olan DTSO, tarihi yapı bünyesinde gastronomi çalışmaları için merkez kuracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 3 milyon 300 bin lira hibe desteği sağladığı projeye DTSO 1 milyon 300 bin lira eş finansman sağlıyor. Proje hakkında bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, merkezin 2021 yılı sonuna kadar faaliyete geçeceğini belirtti.

Proje kapsamında yer alan faaliyetleri aktaran Kaya, “Merkez bünyesinde 2 adet uygulama ve eğitim mutfağı kurulacak. Mutfak sanatları ve yöresel lezzetler alanında eğitim programları, hobi atölyeleri ve deneyim atölyeleri düzenlenecek. Özellikle kente gelen yerli ve yabancı turistler için deneyim atölyelerinde yöresel lezzetlerin üretimi için farklı deneyimler sunulacak. Eğitim programları ile de ilimizde yöresel mutfağın gelişmesi desteklenecek” dedi.



Yöresel ürünlerin ticarileşmesi desteklenecek

Kaya, merkezin menşesi Diyarbakır olan ürünlerin ticarileşmesi, markalaşması için de destek vereceklerini ifade ederek, “Karacadağ pirinci, örgü peyniri, Boğazkere üzümü, Diyarbakır mercimeği, Lice domatesi gibi tescilli ve tescillenebilecek tarımsal ürünlerin üretiminin geliştirilmesi, ticarileşmesi ve markalaşması için işletmeler ile ortak çalışmalar yapılacak. 2 tescilli ürünümüzün Avrupa Birliği tescil başvurusu yapılacak. Kentte üretilen peynir çeşitlerinin belirlenmesi, tanıtımı ve üretim yapan kadınların desteklenmesi sağlanacak. Özellikle menşeli ürünlerimiz için yeni reçeteler hazırlanacak, farklı pazarlara sunumu için destekler verilecek” diye konuştu.

Merkezin yılsonunda her gün düzenli olarak yöresel lezzetlerin sunumuna da başlayacağını aktaran Kaya, kentin tarihinde 12 bin yıllık kesintisiz bir kültürün ve ritüellerin olduğunu, Hevsel Bahçeleri, farklı halkların yemek kültürleri ve Çayönü’nde ilk buğdayın, tahılların yetiştirilmesi ile günümüze kadar zengin bir birikimin ulaştığını dile getirerek, proje kapsamında tüm bu yemek kültürünün, kaybolan yöresel lezzetlerin de araştırılacağını ve envanterinin çıkarılacağını vurguladı.



Gastronomi fuarları devam edecek, Hevsel şenlikleri düzenlenecek

Kaya, 2018 yılından beri yöresel lezzetler ve ürünler ile ilgili çalışma yaptıklarını, düzenledikleri 2 fuar organizasyonunda kentin ve bölgenin zenginliklerinin tanıtıldığını bildirdi. Fuarlar kapsamında yöresel lezzet atölyeleri düzenlediklerini ve farklı merkezlerden ilgili kişi ve kurumların katılımı ile görsel bir lezzet şöleni oluşturulduğunu anlatan Kaya, 2021 yılında da fuar organizasyonlarının devam edeceğini, proje kapsamında Hevsel şenlikleri ve gastronomi sempozyumu gibi etkinlikler ile de kentin zenginliklerinin tanıtılacağını ve geçmişte düzenlenen kültürel etkinliklerin yaşatılacağını ifade etti.

Kaya projeye destek veren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na da teşekkür ederek, UNESCO’ya yerel kurumlar işbirliğinde başvuru yapılacağını ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaların da bu başvuruyu güçlendireceğini sözlerine ekledi.

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