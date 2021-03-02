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Vali Karaloğlu: Diyarbakır'ın tarihi hanlarını canlandırıp, esnafın hizmetine sunacağız

DHA

Vali Karaloğlu: Diyarbakır'ın tarihi hanlarını canlandırıp, esnafın hizmetine sunacağız


Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Osmanlı eserlerinden Borsa Hanı'nı kamulaştırma işlemlerine başladıklarını belirterek, "Kamulaştırma biter bitmez Borsa Hanı'nın restorasyonunu yapacağız ve şehre tarihi bir mekanını yeniden kazandırmış olacağız. Bu da çok önemli. Diyarbakır'ın tarihi hanlarını tekrar canlandırıp, esnafın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tarihi Sur ilçesinde koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşmenin başlamasının ardından açılan iş yerlerini ziyaret etti. İlçenin yenilenecek tarihi Peynirciler Çarşısı projesiyle ilgili iş yeri sahipleriyle toplantı gerçekleştiren Vali Karaloğlu, peynirin kent için önemine vurgu yaparak, projeyle birlikte çarşının daha modern ve temiz bir görünüme kavuşacağını söyledi. Kentin coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlerinden birinin de örgü peyniri olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "Peynirciler Çarşısı, çok hoş görüntüsü olmayan hijyen, temizlik kurallarını tam sağlamayan bir mekan. Vakıflar Bölge Müdürlüğü burayla ilgili bir proje geliştirdi. Arkadaşlarla, 'gidelim esnafın görüşünü alalım' dedik. Sonuçta burada çalışacak olan sizsiniz. Sizin görüşünüz bizim için önemli. Hem proje ile ilgili hem de proje sonrasında buranın işletilmesi ile ilgili esnafımızın görüşü önemli. Dükkanlarınızda buzdolabınız bile yok. Biz soğuk hava deposu olan iş yerlerinizin olması arzusundayız. İçinde sosyal mekanların olduğu, buraya gelen insanların oturup çayını, kahvesini içebileceği, modern, çağdaş bir mekan olsun istiyoruz" diye konuştu.
'ŞEHRE TARİHİ BİR MEKANI YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ'
Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Borsa Hanı'nda incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, hanın kamulaştırma işlemlerine başladıklarını aktardı. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasıyla tarihi handa restorayon çalışmalarının başlayacağını söyleyen Vali Karaloğlu, "Diyarbakır için çok önemli mekanlardan bir tanesi. Yüzde 33'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Geri kalanı da özel mülkiyetti. Onaramıyorduk, restore edemiyorduk. Mülk sahipleri para harcamak istemiyorlardı. Geçen hafta Diyarbakır milletvekillerimiz Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile Ankara'da görüştüler. Bakanımız Murat Kurum, ödeneğini geçen hafta Diyarbakır'a gönderdi. Şu anda Borsa Hanı'ndaki kamulaştırma işlemlerine başladık. İnşallah kamulaştırma biter bitmez Borsa Han'ını da restorasyonunu yapacağız ve şehre tarihi bir mekanını yeniden kazandırmış olacağız. Bu da çok önemli. Diyarbakır'a, o tarihi hanlarını tekrar canlandırıp, şehrin esnafının hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-03-02 16:47:10

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