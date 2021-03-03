Ergani’de zabıta ekiplerinden gıda denetimi

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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, kent genelinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları ile harekete geçen zabıta ekipleri, halkın sağlıklı hijyenik ve güvenilir gıda tüketmesi için denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet yürüten marketlerde yaptıkları denetimlerde gıdaların son kullanma tarihleri, etiket fiyatları ve saklama koşulları gibi konularda incelemelerde bulundu. Ekipler, kurallara riayet etmeyen işletmelere cezai işlem uyguladı.

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