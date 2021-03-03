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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silvan Kaymakamı Öztürk esnafla bir araya geldi

İHA

Silvan Kaymakamı Öztürk esnafla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, yeni kontrollü normalleşme adımları kapsamında açılan iş yerlerinde esnafla, okullarda da öğrencilerle bir araya geldi.
Silvan'da yeni kontrollü normalleşme ile ilk orta ve liselerde yüz yüze eğitim başlarken esnaf da yeniden kepenk açtı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk de yeni kontrollü normalleşme ile birlikte lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay ocaklarını ziyaret ederek işletmecilerle sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunan Kaymakam Öztürk, "Pazartesi günü akşam yayımlanan genelgede belirtilen kurallara, önceki gün gibi bundan sonrada herkesin hassasiyet göstererek uyacağına eminim. Maske mesafe ve temizlik konusunda gösterdikleri duyarlı davranışlarının devam etmesini diliyorum. Aksi takdirde kaldırılan kısıtlamalar geri gelir. Denetimler de sürecek" dedi.
Kaymakam Öztürk, daha sonra okulları ziyaret ederek, alınan önlemlerle ilgili bilgi alıp öğrencilerle sohbet etti.

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