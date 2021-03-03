Yüreği yanık bir aile daha evlat nöbetine katıldı Aileler direniyor, HDP önündeki evlat nöbetine katılım her geçen gün artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreği yanık bir aile daha evlat nöbetine katıldı Aileler direniyor, HDP önündeki evlat nöbetine katılım her geçen gün artıyor

İHA

Yüreği yanık bir aile daha evlat nöbetine katıldı Aileler direniyor, HDP önündeki evlat nöbetine katılım her geçen gün artıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 549'uncu gününde de devam ediyor. Eylemin 549'uncu gününde bir aile daha evladını terörün elinden kurtarmak için HDP önüne geldi. Batman'da 2015 yılında 15 yaşında iken işe gitmek için evden çıkan Necla Aymaz, bir daha eve dönmedi. Anne Çiçek Aymaz, babasız büyüttüğü çocuğunu teröristlerin ellerinden aldıklarını kaydetti. Aymaz, "Kızım Necla, 2015’te işe diye gitti, bir daha eve gelmedi. PKK çocuğumu kaçırdı. Ben çocuğumu geri istiyorum, o gelmeyene kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım, sonuna kadar da burada olacağım. Kızım beni görüyorsa, o gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. 2 çocuğum var, ben ne güçlerle onları büyüttüm. Babasız büyüttüğüm çocuğumu elimden aldılar. İnfaz koruma memuru olmak istiyordu, ama bırakmadılar. Çocuğum okumak istiyordu alıp götürdüler, 6 yıla yakındır hiçbir haber alamıyorum, ölümü sağ mı, aç mıdır, tok mudur bilmiyorum" dedi.
Anne Aymaz, konuşmasının ardından kızının fotoğrafını eline alarak nöbete katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 548'inci gün; aile sayısı 210 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 548'inci gün; aile sayısı 210 ...
Evlatlarından gelecek haberi bekleyen aileler, HDP önünden ayrılmıyor
YEREL HABERLER Evlatlarından gelecek haberi bekleyen aileler, HDP ...
Bağlar Belediyesi personeline sağlık taraması
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi personeline sağlık taraması
Bağlar Belediyesi, eğitim merkezini aktif hale getirdi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, eğitim merkezini aktif hale ...
Umutları tükenen çiftin 10 yıllık çocuk hasreti, PRP ve akupunktur tedavileriyle son buldu
YEREL HABERLER Umutları tükenen çiftin 10 yıllık çocuk hasreti, PRP ...
Silvan Kaymakamı Öztürk esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Silvan Kaymakamı Öztürk esnafla bir araya geldi
Serkan Özbilek komik videolarla sosyal medyayı salladı Sosyal medyada videolarıyla güldüren Serkan Özbilek tıklanma rekoru kırdı
YEREL HABERLER Serkan Özbilek komik videolarla sosyal medyayı ...
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan ...
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma
YEREL HABERLER Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma
Ergani’de zabıta ekiplerinden gıda denetimi
YEREL HABERLER Ergani’de zabıta ekiplerinden gıda denetimi
İş kadınından örnek davranış: Düzensiz göçmenlere yemek dağıttı
YEREL HABERLER İş kadınından örnek davranış: Düzensiz göçmenlere ...
Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: ...
Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde patoloji laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde patoloji ...
Harkov Karazin Üniversitesi Türkiye’deki öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Harkov Karazin Üniversitesi Türkiye’deki öğrencileri ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Nükleer tıp uzmanından sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın
YEREL HABERLER Nükleer tıp uzmanından sezyum 137 radyoaktif ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi Vali Münir Karaloğlu: "Haftalık 100 bin vaka sayısı belli bir seviyenin üzerine çıkarsa açılan iş yerlerini kapatacağız"
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile ...
Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi Sevim Karaloğlu: "Onurlu mücadelelerinde ailelerin yanındayız"
YEREL HABERLER Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle ...
Vali Karaloğlu: Diyarbakır'ın tarihi hanlarını canlandırıp, esnafın hizmetine sunacağız
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Diyarbakır'ın tarihi hanlarını ...
Geçmişin Sesi: Amida Konserlerinin 5’inci serisi kadınlar için
YEREL HABERLER Geçmişin Sesi: Amida Konserlerinin 5’inci serisi ...
Silvan'da galericilerden site talebi
YEREL HABERLER Silvan'da galericilerden site talebi
HDP önündeki eylemde 547'nci gün; aile sayısı 209 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 547'nci gün; aile sayısı 209 ...
Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi
YEREL HABERLER Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa ...
DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak
YEREL HABERLER DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak