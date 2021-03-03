Evlat nöbetindeki aileler, CHP heyetine HDP'yi şikayet edip, 'Geç kaldınız' dedi



Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti. Aileler, ziyarette evlatlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'yi şikayet ederken, CHP heyetine de "Geç kaldınız" dedi.

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişin davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere kente gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemine ziyarette bulundu. Ailelerin, ziyarette 548 gündür eylem yaptıklarını ve neden şimdi geldiklerini sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özel, bugün Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Aileler, CHP'li heyete, çocuklarının kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu söyledi. Ailelerin taleplerini dinledikten sonra CHP heyeti, çadırdan ayrıldı. Aileler, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

CHP heyetinin ziyareti ile ilgili konuşan, 2014 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Nurettin Üdümlü, HDP ve CHP'yi istemediklerini söyledi. Üdümlü, "Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu buraya geldi. Onların da evladı var. Neden ailelere yardımcı olmuyorlar? Biz tepki gösteriyoruz. Eğer CHP, HDP'ye destek vermezse onlara inanacağız. HDP bizim evlatlarımızı gasbederek götürüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN

2021-03-03 15:59:24



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