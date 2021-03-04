Terörün kökü kazındı, TOMA'lar yangına müdahale etmeye başladı Diyarbakır'daki yangına TOMA müdahale etti

Diyarbakır’da Gıda Toptancılar Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını, desteğe gelen TOMA, itfaiye ekipleri ile birlikte söndürdü.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Gıda Toptancılar Sitesi içerisinde bulunan gıda malzemelerinin satıldığı bir iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmede yetersiz kalınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden destek istendi. Destek talebinin ardından olay yerine TOMA'lar sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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