İş yerinin çatı katındaki yangına TOMA'lı müdahale

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Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye araçları ve TOMA ile su sıkılarak, 2 saatte söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki gıda malzemelerinin satıldığı iş yerinin çatısında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Çatı katından dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekiplerine destek olarak bölgeye TOMA'lar sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın, itfaiye araçları ve TOMA'lı müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iş yerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-03-04 12:56:39



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