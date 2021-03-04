Yenişehir Belediyesinden "Rehavete kapılmayalım" uyarısı

Sağlık Bakanlığının yayınladığı Türkiye’nin yeni tip korona virüs haritasında düşük riskli yerler arasında mavi kategoride yer alan Diyarbakır’da Yenişehir İlçe Belediyesi vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kuralarına uymalarını isteyerek "Rehavete kapılmayalım" uyarısında bulundu.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında her alanda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Yenişehir Belediyesi, kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmelerde denetimler başlattı.

İlçede vatandaşların sağlığını ön planda tutmak amacıyla denetimlerin rutin olarak aralıksız bir şekilde yapılacağını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, pandemi süresince denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren ekiplerin yeni kontrollü normalleşme sürecinde de bu denetimlere devam edeceğini söyledi. Kaymakam Beşikci, “İlçedeki bütün iş yerleri haftada en az bir kez olmak üzere denetlenecek, kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanacaktır. Korona virüsle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyadaki en başarılı ülkelerden bir tanesi olduk. Bu başarıda hükumetimizin almış olduğu kararlar, sağlık teşkilatımızın sağlık çalışanlarımızın, valimizin, Pandemi Kurulumuzun çok önemli emeği ve katkısı var. Bu büyük başarıyı hep birlikte sürdürmemiz gerekmektedir. Bu nedenle kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmelerimiz Bilim Kurulu çalışma rehberlerine, İl Pandemi Kurulumuzun almış olduğu kararlara harfiyen uymalıdırlar. Rehavet ve gevşeme olmamalıdır” dedi.

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