Çataklı: Durumu iyi olan iller dikkat etmeli, sıkıntılı durumda tedbirlerin çerçevesi değişebilir



Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni normalleşme döneminde hayata geçirilen 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Diyarbakır'daki denetimlere katıldı. Diyarbakır'ın iyi bir durumda olduğunu ve bu durumu korumak gerektiğini belirten Çataklı, "Durumu iyi olan iller için söylüyorum, çok dikkat etmemiz lazım. Farklı durumlar ortaya çıkabilir, daha sıkıntılı durumlara gidebilir illerimiz, dolayısıyla alınan tedbirlerde de çerçeve değişebilir" dedi.

Yeni normalleşme döneminde hayata geçirilen 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Diyarbakır'da gerçekleştirilen denetimlere, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı. Çataklı'ya, Diyarbakır Vali Vekili Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, kurum müdürleri ve meslek odalarının temsilcileri eşlik etti. Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler, kafe ve restoranları gezerek alınan tedbirleri yerinde inceledi.

'TÜRKİYE'DE 260 BİN PERSONEL DENETİM YAPIYOR'

Türkiye genelinde 260 bin personelin denetime katıldığını hatırlatan Bakan Yardımcısı Çataklı, Diyarbakır'da da 6 bin personelin denetimlerde görev aldığını söyledi. Bu denetimlere 'dinamik denetim modeli' adını verdiklerini kaydeden Çataklı, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçtik. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı olarak Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla biz de yeni bir denetim anlayışıyla bu süreci yönetmeye, götürmeye çalışıyoruz. Buna 'dinamik denetim modeli' dedik. Neden bunu söyledik, klasik denetimlerin ötesinde, süreklilik arz eden, rutinin ötesine geçilen, sadece kolluk birimlerimiz değil, yönetimin diğer birimlerinin, yerel yönetimlerimizin, odalarımızın, organize sanayi bölgelerimizin, meslek kuruluşlarının, hepsinin de içinde olduğu yeni bir anlayışla bu süreci daha az hasarla atlatmak ve düşük risk gurubunda olan illerimizi korumak, yüksek risk gurubunda olan illerimizde de biraz daha gayret ederek onların da risk durumlarının azalmasına yardımcı olmak gayesinde çalışıyoruz. Bugün Türkiye genelinde 260 bin personelimizle bu çerçevede denetim gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'da da yaklaşık 6 bin personelimiz bu denetimlere katılacak. Sadece personel sayısı bakımından değil, aynı zamanda yönetimin illerdeki idari kademelerinin hepsinin de içinde olacağı bir anlayışla hareket ediyoruz. Yani valilerimiz, bunların yanında emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, diğer il müdürlüklerimiz, yani milli eğitim müdürümüzden tutun da müftülüğümüze kadar, bunun yanında meslek kuruluşlarımız başta olmak üzere herkesin içinde olduğu bir anlayışla hareket ediyoruz"

'BAŞA DÖNMEMEK İÇİN HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Diyarbakır'ın oldukça iyi bir durumda olduğunu ifade eden Çataklı, bu durumu iyi korumanın önemli olduğunu söyledi. Vatandaşları ikna etmek ve onları da kurallara yüksek oranda uymaya teşvik etmenin önemine vurgu yapan Çataklı, "Burada iki konu önemli, birincisi; rehberlik etmek. Yani vatandaşımızı ikna etmek, onları kuralla daha yüksek oranda uymaya teşvik etmek, elbette ki denetimin bir parçası olarak hatalarda ısrar edenlerle ilgili de gereğini yapmak. Diyarbakır'dayız. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda bakan yardımcılarımız, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, değişik illere dağıldık. Bu çerçevede ben de Diyarbakır'a geldim. Arkadaşlarımızla birlikte belli düzeyde denetimlere katıldık ve gün içerisinde katılmaya devam edeceğiz. Diyarbakır oldukça iyi durumda bu kapsamda. Bütün mesele burada bu iyi durumu korumak. Yani risk durumunu yükseltmeden mevcut durumu muhafaza etmek oldukça önemli. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz son bir yıldır, hem ekonomik hem sosyal bakımdan başta iş yerlerimiz, esnafımız olmak üzere zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Diyarbakır açısından baktığımızda başa dönmemek için herkese hepimize büyük sorumluluk düşüyor. O sebeple vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Bunun sonucunda inşallah bu süreci minimum hasarla atlatıp bu sıkıntıdan kurtulmuş olacağız" dedi.

'DURUMU DEĞİŞEN İLLER İÇİN FARKLI TEDBİRLER GÜNDEME GELEBİLİR'

Bir gazetecinin, ilerleyen süreçte risk gurubu yükselecek iller için ek tedbirler hayat geçirilecek mi sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Genelgeler yayınlandı, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da var, belli dönemlerde bunlar değerlendirilecek. Onun için hele hele durumu iyi olan iller için söylüyorum, çok dikkat etmemiz lazım. Farklı durumlar ortaya çıkabilir, daha sıkıntılı durumlara gidebilir illerimiz, dolayısıyla alınan tedbirlerde çerçeve değişecek. Bu tamamen alacağımız tedbirlere, ne kadar uyum göstereceğimize, ne kadar omuz verdiğimize bağlı. Aksi halde farklı tedbirler işin doğası gündeme gelebilir" sözleriyle cevap verdi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR

2021-03-04 15:35:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.