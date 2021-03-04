Kayapınar Belediyesinden '1 günlük atığım' etkinliği

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik önleyici faaliyetler gerçekleştirerek, kirlilik giderleri azaltmak amacıyla '1 günlük attığım' etkinliği gerçekleştirdi.

Kayapınar'daki bir AVM'de açılan etkinlik standında, geri dönüşümü mümkün olan plastik, cam, metal ve kağıt atıkları alınarak, yerine doğa dostu yaşam ürünler teslim ediliyor. Çevre dostu Kayapınar Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın destek verdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında geliştirdiği projelerini sürdürüyor. Kayapınar Belediyesi, doğanın döngülerini, nasıl işlediğini ve bizlerin bu sistemle daha uyumlu bir şekilde yaşayabilmek için, çevre ve insan sağlığı korunmasına yönelik önleyici faaliyetler geliştirmek, kirlilik giderlerini azaltmak ve vatandaşların duyarlılıklarını arttırmak amacıyla '1 günlük attığım' etkinliği düzenledi.

Kayapınar ilçesindeki bir AVM'de düzenlenen etkinlik standında, vatandaşlara sıfır atık sisteminin gerekleri ve altyapısı konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra, etkinlikte geri dönüşümü mümkün olan plastik, cam, metal ve kağıt atıkları alınarak, yerine doğa dostu yaşam ürünler teslim ediliyor.

2 gün sürecek olan etkinliğe vatandaşlar yoğun talep gösterdi.

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