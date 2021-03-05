Diyarbakırspor sahaya indi, sanatçı Bedri Aysel’i takıma moral verdi

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Bölgesel Amatör Futbol Liginde şampiyon olarak 3. Lige yükselmenin hesaplarını yapan Diyarbakırspor, 1 buçuk ay sonra başlayacak lig maratonu için sahaya indi.

Teknik direktör Murat Yiğiter yönetiminde Seyrantepe spor tesislerinde gerçekleşen idmanı Kulüp Başkanı Siyabend Aydın ile aynı zamanda kulübün yönetim kurulu üyesi olan ses sanatçısı Bedri Ayseli de takip ederek takıma moral verdi. Futbolculara hitaben kısa bir değerlendirme yapan sanatçı Ayseli, Diyarbakırspor'un büyük bir camia olduğunu dile getirerek takımdan şampiyonluk beklediklerini kaydetti.

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