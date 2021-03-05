Dicle'de Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere hediye

Diyarbakır’ın Dicle İlçesine bağlı kırsal Yeşilsırt Mahallesinde, imam hatip Muhammed Emin Güzey'den ders alan 50 öğrenci, Kur'anı Kerim'e geçti. İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, öğrencilere Kur'anı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan Peygamber Efendimizin Hayatı kitabını hediye etti.

Yeşilsırt Mahallesinde ikamet eden 50 öğrenciler, imam hatip Emin Güzey'den ders aldı. Ders alan öğrenciler Kur'anı Kerim'e geçti. Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın öğrencileri ziyaret ederek, onlara Kur'anı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan "Peygamber Efendimizin Hayatı kitabını hediye etti. Kur'anı Kerime geçen öğrencilerle bir araya gelen Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, öğrencilerle sohbet edip, sevinçlerini paylaştı. Akın, "Hz. Muhammed'in (sav) 'Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğreteninizdir' öğretisini şiar edinen Dicle Yeşilsırt Mahallesi imam hatibimiz Muhammed Emin Güzey hafta içi her gün 14.0017.00 saatleri arası öğrencilere İslam'ı anlatıp ders vermektedir. Büyük bir özveriyle çalışan din görevlimizin uzun bir aradan sonra yaklaşık 50 öğrencisi Kur'anı Kerime geçti. Temiz yüreklerine Kelamullah'ı nakşeden siz geleceğimiz teminatı gençlerle gurur duyuyorum" dedi.

Hediyelerini alan öğrenciler, Akın'a teşekkür etti.

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