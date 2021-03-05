Ceylan Karavil Park büyümeye devam ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, bünyesine dünyaca ünlü bir marka daha kazandırarak vatandaşların hizmetine sundu.
Barındırdığı markalarla Diyarbakırlıların gözbebeği haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, dünyaca ünlü bir markayı daha alışveriş merkezinde vatandaşların hizmetine sundu. Xiaomi Mi mağazası, İstanbul, Malatya ve Adana’dan sonra bölgenin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM’de açıldı.
Açılışa Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Şeyhmus Ayhan, Ceylan Karavil Park Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Karavil ve Yönetim Kurulu Üyesi Şeyhmus Ceylan, Xiaomi Ecosystem Resmi Distributoru, Xiaomi Mi yöneticileri ile davetliler katıldı.
Mağazanın açılışında konuşan Ceylan Karavil Park Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Karavil ve Yönetim Kurulu Üyesi Şeyhmus Ceylan, Diyarbakır’da dünyaca ünlü bir markayı daha kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Halim Karavil ve Şeymus Ceylan, “Yaklaşık 7 yıl önce alışveriş merkezimiz Diyarbakırlıların hizmetine girdi. Açıldığımız ilk günden bu yana hep Diyarbakırlılar için en iyisini isteyip hareket ettik. Dünyaca ünlü birçok markayı alışveriş merkezimizde barındırıyoruz. Son olarak Xiaomi Mi mağazası da Ceylan Karavil Park AVM’de Diyarbakırlıların hizmetine girdi. Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak büyümeyi sürdürüyoruz. Diyarbakırlılar için elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.