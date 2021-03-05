Evlat nöbetindeki babadan duygulandıran açıklama: "Bugün oğlumun doğum günü ama kutlamıyoruz"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 551’inci gününe girdi. Bugün dağa kaçırılan oğlunun doğum günü olduğunu ama kutlayamadığını belirten acılı baba Celil Begdaş, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 551’inci gününde de devam ediyor. 2019 yılında Ramazan ayı öncesinde ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyen baba Celil Begdaş, 551 gündür eylemde olduklarını, kendisinin tam 22 aydır bu kapıdan ayrılmadığını söyledi.



"Bugün oğlumun doğum günüydü"

Bugün dağa kaçırılan oğlunun doğum günü olduğunu ama ne yazık ki evladının doğum gününü kutlayamadığını kaydeden acılı baba Begdaş, "Bugün oğlum burada olsaydı evde doğum gününü kutlayacaktık ama ne yazık ki kutlayamadık. Evde herkes buruk bir gün geçiriyor. Hepimiz hüzünlüyüz, evladımızı HDP’den istiyoruz ve almadan asla buradan gitmeyeceğiz. Oğlum bir fırsatını bul, kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Biliyorum rızan ile orada değilsin, bir fırsatını bul kaç gel. Hepimiz ailece seni bekliyoruz. İşi gücü bırakmışım seni almadan da asla buradan gitmeyeceğim" dedi.

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