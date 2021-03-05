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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayapınar Belediyesinden Kedi Evi Projesi

İHA

Kayapınar Belediyesinden Kedi Evi Projesi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için Kedi Evi Projesini hayata geçirdi. Belediyenin kendi atölyelerinde üretilen kedi evleri, sokak kedilerini kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak.
Kayapınar'da yaşayan her canlının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan ve her zaman sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan Kayapınar Belediyesi, Kedi Evi Projesini hayata geçirdi. Kayapınar Belediyesinin kendi atölyesinde üretilen kedi evleri bugün Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç’un katılımıyla vatandaşlara dağıtıldı.
Hayvansever vatandaşlar, kedi evleri yapımından dolayı Kayapınar Belediyesine teşekkür etti.
Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir alan olarak tasarlanan kulübeler dış hava koşullarına dayanıklı olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çekiyor.

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