İpek böceği üretimine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin yüzde 60 yaş koza üretimini sağlayan Kulp ilçesindeki ipek böceği üreticilerine 15 bin adet dut fidanı dağıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun Kulp’ta yaptığı değerlendirme toplantısında üreticilerden gelen talepler üzerine verdiği talimatla ipek böceği üreticilerine 15 bin adet dut fidanı dağıttı. Kulp Ağaçlı mahallesinde bulunan İpek İplik Üretim Tesislerinde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, STK temsilcileri, muhtarlar ve ipek böceği üreticileri katıldı.

Covid19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Kulp’taki üreticilerin yaş koza üretiminde Türkiye’de birinci olduklarını belirterek üreticileri tebrik etti. Nurbaki, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilere artırarak destek olacaklarını ve tüm imkanlarını üreticiler için seferber edeceklerini kaydetti.



"Üreticilere 16 milyonluk bir bütçe ile destek vereceğiz"

Ardından konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, “Bugün ipeğin merkezi Kulp’ta ipek böcekçiliği üreticilerimizi desteklemek amacıyla 15 bin dut fidanımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Kulp ilçemiz tarımın, hayvancılığın, ipekçiliğin, üretimin anavatanında varoluşumuzdan aldığımız güçle potansiyelimizi tekrar hayata geçirmek, korumak ve pekiştirmek zorundayız. Bunun için devletin tüm birimleri ile milletin el ele vermesi ve bir üretim seferberliği halinde çalışması icap ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda çiftçilerimize ve üreticilerimize ciddi anlamda hizmetler veriyoruz. Valimiz 2021 yılını sert kabuklu meyveler yılı ilan etti. Tarım İl Müdürlüğü, GAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 16 milyonluk bir bütçe ile fidan ve teknik destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.



"Sizler ürettikçe biz üretimi destekleyeceğiz"

Kulp’ta 800 üretici ile Türkiye’de yaş koza üretiminin yüzde 60’ının karşılandığını hatırlatan Kardan, “Ortadoğu ve Avrupa’nın tek İpek İplik Fabrikasına sahibiz. İpeğin merkezinde var olan potansiyelimizi korumak, geliştirmek ve pazar alanını büyütmek zorundayız. İlçemizin kadın istihdam merkezinde, kadınlarımız el emeğiyle İpeğimizi işliyor, şekillendiriyor ve pazara sunuyor. 2020 yılında ipek böcekçiliğini desteklemek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kireç, graft kağıdı, termometre ve hidrometre gibi üretimde ihtiyaç duyulan malzemeleri üreticilerimize teslim ettik. Ancak üreticilerimizin zorlandığı konu dut fidanı temin etmekti. Bugün söz verdiğimiz gibi 15 bin adet dut fidanını üreticilerimize teslim ediyoruz. Kulp İlçesinde İpek ve İpek ürünlerine dönük projelerimiz var. Üreticilere bu yönde desteklerimiz her zaman devam edecek. Sizler ürettikçe biz üretimi destekleyeceğiz” şeklinde ekonuştu.

Konuşmaların ardından Genel Sekreter Kardan ve Kaymakam Gözlet, üreticilere dut fidanlarını teslim etti. Tören çekilen toplu fotoğrafların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.