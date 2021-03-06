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Yasaksız ilk haftada Diyarbakır çevre illerden de akına uğradı

İHA

Yasaksız ilk haftada Diyarbakır çevre illerden de akına uğradı

Diyarbakır’da kısıtlamasız normalleşmenin ilk haftasında tarihi mekanlara çevre illerden insanlar gelmeye başladı.
Diyarbakır’da yeni normalleşmeyle beraber hafta sonu kısıtlamaları kalktı. Normalleşmenin ilk haftası, çevre illerden de gelen vatandaşlarla tarihi mekanlar tedbirli doldu. Havanın ısınmasıyla vatandaşlar kent genelinde kendini sokaklara atarken, tedbirleri elden bırakmadı. Tarihi On Gözlü Köprü’ye sevdikleriyle gelen yerli ve yabancı turistler güzel havanın tadını çıkartarak bol bol hatıra fotoğrafları çekti. Çevre ilden gelen Zeynep Şahan, tedbirlerini alarak gezdiklerini kaydederek, tekrardan kısıtlamalı günlere dönmek istemediklerini kaydetti. Şahan, “Biz kısıtlamadan dolayı evlerimizde çok sıkılmıştık. Arkadaşlarımızla kısıtlamaların kalktığı ilk hafta sonunda gezmek istiyordu. Çarşamba günü direk Diyarbakır için program yaptık. On Gözlü Köprüden başladık, Sur ilçesi, Gazi köşkü gibi tarihi yerleri gezip, sonra yemek yiyip döneceğiz. İnsanlar evde aynı kişiler ve işlerle uğraştıkları için, biraz bunalım içine giriyorlar, temiz hava ve yeni yerler görmek bizi biraz mutlu edip iyi hissettiriyor. Kısıtlamasız devam ederse güzel, gezip tozsunlar ama maske, mesafe ve hijyene dikkat etsinler” dedi.

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