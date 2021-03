Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi

Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki 1500 dönüm arazi üzerine kurulu hipodromda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal'ın katılımıyla 4 bin fidan dikildi.

Diyarbakır Hipodromu'nda AK Parti milletvekillerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Çınar Kaymakamı Sinem Büyüknalçacı ile çok sayıda partilinin yer aldığı etkinlikte 4 bin fidan, 1500 dönüm arazi üzerine kurulu hipodromda toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan AK Parti'li Eker, hipodromun sadece at yarışı için değil mesire alanı da olarak kullanıldığını söyledi. Hipodromda bugüne kadar 40 bin fidanın dikildiğini belirten Eker, "Diyarbakır Hipodromu sadece atların koşu yaptığı yer değil aynı zamanda halkı için bir mesire yeridir. Bünyesinde 2015 yılında kurduğumuz bir hipoterapi merkezi de var. Atla tedavide gerek ortopedik engelli çocuklarımızın ve down sendromluların tedavileri için at binmeleri çok önemlidir. Şu ana kadar 350 çocuğa tedavi uygulandı. Atçılık kültürünün gelişmesi ve at binmek isteyenler, buradan yararlanabiliyor. Diyarbakır için önemli bir yer ve dikilen bu fidanlarla beraber Türkiye'nin en çok fidan dikilen hipodromuna sahip" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN

2021-03-06 14:07:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.