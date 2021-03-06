Erbil'de Papa Francis hazırlığı: 4 dilde 'Hepiniz kardeşsiniz' mesajı (2)



'DİNİ VE ETNİK GURUPLAR ARASINDA BİRLİKTE YAŞAMAYI GÜÇLENDİRİR'

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Erbil ve Musul'a yapacağı ziyareti Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Papa'nın Irak ziyaretinin tarihte bir ilk olduğuna dikkat çeken Maruf, ziyaretin zamanlamasının da çok önemli olduğunu söyledi. Bu ziyaretin, Bağdat, Erbil ve Musul'da olan dini ve etnik guruplar arasında birlikte yaşamayı güçlendirmek için büyük bir mesaj olacağına inandığını kaydeden Aydın Maruf şöyle konuştu:

"Bu ziyaret tarihi bir ziyarettir. Papa önce Bağdat'ı ve Necef'i ziyaret etti, ardından da Erbil ve Musul'u ziyaret edecek. Bu, tarihte bir ilk oluyor. Irak'taki önemli şehirleri, farklı etnik gurupları, farklı dini gurupları ziyaret ediyor. Bu ziyaret hem manevi olarak hem de siyasi olarak da önem taşımaktadır. Ayrıca Papa, çok önemli bir şahsiyettir. Bu dönemde bu ziyareti gerçekleştirmesi zamanlama açısından da önemlidir. O yüzden biz oluşumlardan sonra bölge bakanı olarak da bu ziyareti olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz. Hem Irak'ta hem de Bağdat'ta, Erbil'de, Musul'da olan dini ve etnik guruplar arasında birlikte yaşamayı güçlendirmek amacıyla büyük bir mesaj olur ve büyük destek de olur. Bu anlamda güzel ve faydalı bir ziyarettir.

'TÜRKMLERİN DE MAZLUMİYETİNİ DİLE GETİRMESİ ÖNEMLİDİR'

Papa'nın konuşmalarında Irak'ta olan Türkmenlerin de mazlumiyetini dile getirmesinin önemine vurgu yapan Maruf, "Bundan sonra ne olacağı önemlidir. Çünkü bizim bölgede farklı dini ve etnik guruplar var. Bu ziyaret dini bir ziyarettir ve dini etkinliği olabilir. O yüzden bu gurupların bir arada barış içinde olmalarını biz de destekliyoruz. Geçmiş dönemde İŞİD terör örgütü, Musul'da bütün etnik gurupları, dini gurupları hedef aldı. Başta Hıristiyanlar, Yezidiler ve Türkmenler olmak üzere diğer etnik guruplara da büyük bir tehdit oluşturmuştu. O yüzden Musul ziyaretinde temennimiz budur ki Papa ve Vatikan sadece Hıristiyanları değil diğer etnik gurupları da ziyaret etmesi mühimdir. Yapacağı konuşmalarında Irak'ta olan Türkmenlerin de mazlumiyetini dile getirmesi önemlidir. Çünkü Türkmenler de Irak'ta önemli bir unsurdur, her zaman barıştan yana olmuştur, barışa destek veren önemli bir toplum olmuştur ve önemli bir unsur olmuştur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Burak EMEK

2021-03-06 18:41:52



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