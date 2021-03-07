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Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Evlatlarımızı teslim etsinler

DHA

Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Evlatlarımızı teslim etsinler


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 212 ailenin oturma eylemi, HDP İl Başkanlığı binası önünde sürüyor. Anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdikleri mesajda evlatlarının teslim edilmesini istedi. 2015'te 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Songül için oturma eylemini sürdüren Fatma Akkuş, evlat nöbetinde 2'nci kadınlar gününü geçirdiklerini belirterek, "Biz yoklukla bu çocukları büyüttük. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik. Kızım, Allah rızası için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzümüzü güldür. En azından sesini duyayım. Yeter artık ne olursun geri dön" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, FattahPerihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, SafiyeMehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, MehmetKeziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ANNELER EVLATLARINI BEKLİYOR
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 552 gündür oturma eylemini sürdüren anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdikleri mesajda evlatlarının teslim edilmesini istedi. Diyarbakır'da 2015'te 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemini sürdüren Fatma Akkuş, evlat nöbetinde 2'nci kadınlar gününü geçirdiklerini söyledi. Tek isteğinin kızana kavuşmak olduğunu anlatan Akkuş, "552 gürdür burada bekliyoruz. 2'nci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü geçirdik. İnşallah kadınlar gününde çocuklarımız geri döner ve yüzümüz güler. Yeter artık bu hasretlik bitsin çocuklarımızı geri versinler. Biz ne yaptıkta bu cezayı vermişler. Biz yoklukla bu çocukları büyüttük. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik. Kızım Allah rızası için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzümüzü güldür. En azında sesini duyayım. Yeter artık ne olursun geri dön. Birbirinize söyleyin güvenlik güçlerine teslim olun. HDP 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eylem yapacakmış. Biz de anneyiz ne olur sesimizi duyun artık. Sizden bir şey istemiyoruz sadece evlatlarımızı istiyoruz. Geçen yıl kadınlar günün de seni videolarda gördüm. İnşallah bu sene sen geleceksin. Seni videoda değil canlı görmek istiyorum" dedi.
'ONLAR İÇİN ANNELERİN KIYMETİ YOK'
Diyarbakır'da 2015 yılında 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Muhammet için evlat nöbetini sürdüren Hatice Ay, evladına teslim olması için çağrıda bunarak, şunları söyledi:
"6 yıldır oğlumdan bir haber alamadım. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde inşallah hayırlı bir müjde alırız. Muhammet oğlum eve gel ben hastayım, seni bekliyorum. Burada 24 aile evladına kavuştu, inşallah biz de kavuşuruz. HDP diyor annelerin kıymeti var ama 1 yıldan fazladır anneler burada bekliyor, onlar için hiç annelerin kıymeti yok. Eğer kadınların kıymeti olsaydı, bizim çocuklarımızı gönderirdiler."
Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kandırılarak, kaçırılan kızı Alev için oturma eylemini sürdüren Güllü Turan da kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de evladımı bekliyorum. Alev, beni duyuyorsan gel anneni unutma. Ne olursun gel Türk askerimize teslim ol. Dön gel eve bizim yüzümüzü de güldür, sevinelim. Sen gelmeden ben gitmeyeceğim, hep seni bekleyeceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN
2021-03-07 11:04:43

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