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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-03-07 18:15:40



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