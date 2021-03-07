Eğil’de yapılacak olan stadyumunda çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Ağustos ayında yapımı tamamlanması beklenen stadyum ilçenin gençliğine hizmet edecek.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimleri sonucu Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapımı devam eden tesis için Eğilspor Kulübü Başkanı Zeynel Yüce ve Eğilspor yönetiminde bulunan eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’nun oğlu iş insanı Murat Aksu proje ve bütçe aşamasında önemli katkılarda bulundular.

İlçe Kaymakamı İdris Aslan ise tesisin bir an önce tamamlanıp gençlerin bu sahada top oynamalarını halkın spor yapması için sabırsızlandıklarını ifade etti. Eğil Spor Kulüp Başkanı Zeynel Yüce ,"Stadyumun yapımı Eğil ilçemizde var olan spor potansiyelini ortaya çıkaracak ve buralardan yetişecek çocuklarımız yarın profesyonel liglerde mücadele edecek. Bizlerde eş zamanlı olarak geçen yıl yaşadığımız bir üst lige çıkma sevinciyle kuracağımız takımla kendi saha ve tesislerimizle başarıyı yakalayacağımıza inancım tamdır" dedi.

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