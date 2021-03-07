Eğil’de yapılacak olan stadyumunda çalışmalar devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğil’de yapılacak olan stadyumunda çalışmalar devam ediyor

İHA

Eğil’de yapılacak olan stadyumunda çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Ağustos ayında yapımı tamamlanması beklenen stadyum ilçenin gençliğine hizmet edecek.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimleri sonucu Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapımı devam eden tesis için Eğilspor Kulübü Başkanı Zeynel Yüce ve Eğilspor yönetiminde bulunan eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’nun oğlu iş insanı Murat Aksu proje ve bütçe aşamasında önemli katkılarda bulundular.
İlçe Kaymakamı İdris Aslan ise tesisin bir an önce tamamlanıp gençlerin bu sahada top oynamalarını halkın spor yapması için sabırsızlandıklarını ifade etti. Eğil Spor Kulüp Başkanı Zeynel Yüce ,"Stadyumun yapımı Eğil ilçemizde var olan spor potansiyelini ortaya çıkaracak ve buralardan yetişecek çocuklarımız yarın profesyonel liglerde mücadele edecek. Bizlerde eş zamanlı olarak geçen yıl yaşadığımız bir üst lige çıkma sevinciyle kuracağımız takımla kendi saha ve tesislerimizle başarıyı yakalayacağımıza inancım tamdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart ...
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'e: Gelişinizi samimi bulmadık
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'e: ...
Hani Belediyesi, baharın gelişiyle park, bahçe düzenlemesi yaptı
YEREL HABERLER Hani Belediyesi, baharın gelişiyle park, bahçe ...
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’li Özel'in ziyaretine tepki Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer: “Eğer ki senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP’yi kına, PKK’yı lanetle”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’li Özel'in ...
Başkan Beyoğlu, gençlerin futbol maçı davetini yerine getirdi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, gençlerin futbol maçı davetini yerine ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan mağdur aileye destek
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan mağdur aileye ...
Evlat nöbetindeki anne oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu Anne Necibe Çifftçi: “Oğlum beni görüyorsan kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol, ağabeyinin çocuklarına sahip çık”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne oğluna 'teslim ol' çağrısında ...
Bismil’de ‘Dinamik Denetim Modeli’ başladı
YEREL HABERLER Bismil’de ‘Dinamik Denetim Modeli’ başladı
Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Evlatlarımızı teslim etsinler
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: ...
Şampiyonluğa giden Diyarbekirspor 'sen de bayrak as' çalışması başlattı
YEREL HABERLER Şampiyonluğa giden Diyarbekirspor 'sen de bayrak as' ...
Kısıtlamasız ilk hafta sonu Diyarbakırlılar, tarihi mekanlara akın gitti
YEREL HABERLER Kısıtlamasız ilk hafta sonu Diyarbakırlılar, tarihi ...
Erbil'de Papa Francis hazırlığı: 4 dilde 'Hepiniz kardeşsiniz' mesajı (2)
YEREL HABERLER Erbil'de Papa Francis hazırlığı: 4 dilde 'Hepiniz ...
Diyarbakır’da 20 yıl sonra kros şampiyonası düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 20 yıl sonra kros şampiyonası ...
‘HDP olmasaydı, PKK olmazdı' diyen Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor
YEREL HABERLER ‘HDP olmasaydı, PKK olmazdı' diyen Diyarbakır ...
Ergani Sanayi Sitesinde kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Ergani Sanayi Sitesinde kapsamlı temizlik
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi 44 bin ağaçlı Diyarbakır hipodromunda şimdiye kadar 350’ye yakın çocuk hipoterapi idmanları aldı
YEREL HABERLER Diyarbakır hipodromu 44 bin ağaçla yeşillendirildi 44 ...
Yasaksız ilk haftada Diyarbakır çevre illerden de akına uğradı
YEREL HABERLER Yasaksız ilk haftada Diyarbakır çevre illerden de ...
İpek böceği üretimine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden destek
YEREL HABERLER İpek böceği üretimine Diyarbakır Büyükşehir ...
Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da yapıldı
YEREL HABERLER Nadir görülen 'kist hidatik' ameliyatı, Diyarbakır'da ...
Diyarbakır’daki terör operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki terör operasyonunda 7 tutuklama
Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyonda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyonda ...
Kayapınar Belediyesinden Kedi Evi Projesi
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinden Kedi Evi Projesi