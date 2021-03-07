8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oryantiring Yarışmaları düzenlendi

Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oryantirin yarışmaları düzenlendi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda Talaytepe Ortaokulu kızlar kategorisinde üç birincilik elde ederek, müsabakalara damga vurdu.

Kayapinar ilçesi 75 parkta yapılan yarışmalara, her yaştan 117 kadın katıldı. Bu yıl yapılan tüm yarışmalarda önemli dereceler elde eden Talaytape Ortaokulu, bir kez daha madalyalara imza attı. Havin Önal, Şevval Eringin ve Zehra Açıl’dan oluşan Talaytepe Ortaokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda da öğretmenlerinin ve arkadaşlarını göğsünü kabarttı.

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya, gül ve karanfil hediye edildi.

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