Yolda yürürken aracın çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı iki kardeş hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolda yürüyen iki kardeşe araç çarptı. 2 kardeş hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi Çatak Köprü yakınlarında meydana geldi. Nafis Islanmaz (34) ile Recep Islanmaz (25) adlı kardeşlere saat 20.00 sıralarında yolda yürürken, Burhan D. (50) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Aracın çarpması sonucu Islanmaz kardeşlerden Nafiz Islanmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Islanmaz ise ağır yaralandı. Recep Islanmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Burhan D. ise yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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