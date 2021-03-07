Diyarbakır'da 2 kardeş otomobilin çarpması sonucu öldü

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DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetteği otomobil kaldırımda yürüyen Nazif (34) ile Recep Islanmaz (25), kardeşlere çarptı. İki kardeşin yaşamını yitirdiği kazada sürücü de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Malabadi mahallesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Burhan Dargın'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, kaldırımda yürüyen Nazif ile Recep Islanmaz kardeşlere çarptı. Kazada, iki kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Burhan Dalgın ise yaralandı.

Yaşamını yitiren kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan sürücü Burhan Dalgın, hastanenin acil serviste tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-03-07 23:24:15



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