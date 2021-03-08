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23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu Dünya Kadınlar Gününde 23 yıllık hasretin müjdesini aldı

İHA

23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu Dünya Kadınlar Gününde 23 yıllık hasretin müjdesini aldı

Mardin’den Diyarbakır’a 23 yıllık çocuk hasretiyle gelen Süreyya Akyüz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bu kez mutluluktan ağladı. Süreyya Akyüz'ün evlat hasreti Diyarbakır’da son bulurken, kadınlar gününde alınan en güzel hediyeyi aldığını söyledi.
Mardin’de bir arkadaş tavsiyesiyle 23 yıldır evlat hasreti çeken 36 yaşındaki Süreyya Akyüz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bu kez mutluluktan ağladı. Gözyaşları içerisinde müjdeyi alan anne adayı Akyüz, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e dualar etti.
23 yıllık evlat hasreti çeken hastanın yumurta tembelliği ve erken menopoz teşhisi konulduğunu aktaran Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 3’lü kombine tedavi olan PRP, akupunktur ve bitkisel ilaçlarla evlat sahibi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız 23 yıllık çocuk hasretiyle bir arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize geldi. Daha önce birçok kliniğe başvurmuş fakat erken menopoz nedeniyle çocuğunun olmayacağını yumurtalarının tamamen zayıfladığını söylemişler. Hasta bize geldi, detaylı olarak değerlendirdik, hormonlarının yüksek, yumurtalarının ise zayıf çalıştığını ve menopoza doğru gittiğini biz gördük. Biz bu hastaya direk tüp bebek yapmadık, önce PRP ile yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Aynı zamanda akupunktur ve bitkisel tedavi ile 3’lü kombine tedavi yaptık. Daha önceki denemelerinde hiç yumurta elde edememiş. Bu uygulamalardan sonra yumurtaların çalışması birazda aktif hale gelmesiyle beraberinde tüp bebek yapmaya karar verdik. Tüp bebek yaptığımızda hasta gerçekten umutsuzdu, her yerde hiçbir şekilde olmayacağı yönünde dönmüş, sonrasından transferi gerçekleştirdik, herhangi bir sıkıntı yaşanmadı, en sonunda da test günü yaptık. Testimiz pozitif geldi, hasta gözlerine inanamadı, mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bununda bu güne denk gelmesi bizim içinde manidardır. 8 Mart Kadınlar Gününde 23 yıllık çocuk hasretinin sona erdirmek bizim için en mutlu anlardan bir tanesidir. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk mutluluğu versin, hiç kimse umutsuz kalmasın doğru klinik, tedavi ve hekim tedavinin ana anahtarıdır. Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.
23 yıllık evliliği süresince hiç çocuk sahibi olamamış 36 yaşındaki Süreyya Akyüz, mutluluk gözyaşları içerisinde Kürtçe yaptığı açıklamada, “Tüp bebek yaptım, önce Allah’ın izni sonra Hakan hocanın desteği. Ellerine sağlık, güzel bir müjde verdi, buraya gelenlerin hepsinin başına da gelsin, emekleri boşa gitmez inşallah. Bu günü asla unutmam, bu tedavi süresince bu dakikaya kadar zaman geçmedi, ağlıyordum, herkes merak ediyordu, bu anı bekliyorlardı” diye konuştu.

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