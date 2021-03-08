Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür sesimizi duymuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür sesimizi duymuyor

DHA

Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür sesimizi duymuyor


Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 212 ailenin oturma eylemi, 553´üncü günde HDP İl Başkanlığı binası önünde sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenledikleri basın açıklamasıyla eylemlerini sürdürmeye yönelik kararlılık mesajı verdi. Açıklamayı yapan Ayşegül Biçer, "Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür annelerin seslerini duymuyor. Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz" dedi. 
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, FattahPerihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, SafiyeMehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, MehmetKeziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'SON EVLAT ANNESİNE KAVUŞANA KADAR EYLEMİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 553´üncü günde sürerken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, aileler siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından ziyaret edilerek karanfil verildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Diyarbakır anneleri, basın açıklaması yaparak, eylemlerinde kararlılık mesajı verdi. Aileler adına açıklamayı yapan 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile eylemini sürdüren Ayşegül Biçer, dağdaki son evlat, annesine kavuşana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylen Biçer, "Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür annelerin seslerini duymuyor. Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz? Ey HDP 'biz sırtımızı PKK/YPG'ye yasladık' sözleriyle yere göğe sığdıramadığınız hain örgütünüze, annelerinden koparılıp kandırılan evlatları, kız çocuklarını ve kadınların akıbetini sorup hakkını savunmuyorsunuz. Her konuda rapor hazırlarken, neden bugün kız çocuklarını taşeron örgütte savaştırılmasına, tecavüze uğramalarına, gördükleri kötü muamele ve öldürülmelerine ilişkin rapor hazırlamıyorsunuz? Diyarbakır anneleri burada nöbet tutmaya devam ederek, HDP ve PKK'nın artık çocuklarımızı elimizden almasına ve kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık yeter, kızlarımızı kandırıp kaçıranları lanetliyoruz. Dağdaki son evlat, annesine kavuşana kadar nöbeti sürdüreceğiz" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMA ASLAN'DAN DESTEK MESAJI
Ailelere destek ziyaretleri sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Turgut Aslan´ın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gönderdiği mesaj okundu. Aslan, mesajında, "Karşılıksız sevginin, aile birliğinin hoşgörü ve fedakarlığın sembolü olan başımızın tacı değerli annelerimiz şüphesiz ki hepimizin en değerli varlığıdır. Varlıklarını ve emeklerini hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğiniz annelerimizin evlatları PKK/PYD terör örgütü tarafından yüreklerinden koparılmaktadırlar. Ben de 15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütü mağduru olarak siz annelerimizin hissiyatını anlıyor ve sergilemiş olduğunuz onurlu duruşu canı gönülden destekliyorum. Size bu acıları yaşatan eli kanlı terör örgütünü lanetliyor evlatlarınıza bir an evvel sağ salim kavuşmanızı cenabı Hak´tan diliyor ve dua ediyorum. Şu unutulmamalıdır ki henüz 9 yaşındayken anne sıcaklığına ve şefkatine muhtaç bir evladımızı hainlik ve zorbalıkla çirkin emellerine alet etmek isteyenler siz annelerin sıcak ve güçlü yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.
'ANNE EN KUTSAL İNSANLARIN BAŞINDA GELİYOR´
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da aileleri ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Ailelere destek mesajını ileten Atalay, "Bugün Türk-İş yönetimi ve Türk-İş başkanlarının tamamı burada. Temennimiz, arzumuz, gayretimiz bir an önce evlatlarına kavuşmaları. Bu yarım asırdır bir oyun. Amerika başta olmak üzere biz onlara diyoruz ki, biz parasını verdiğimiz silahları vermiyorlar. TIR´larla, kamyonlarla silahları, mühimmatları terör örgütüne vermeye devam ediyorlar. Vazgeçerler mi? Vazgeçmezler. Biz bu ülkede beraber olursak, kardeş gibi yan yana olursak Amerika´nın da, PKK´nın da, DEAŞ´ın da, bütün terör örgütlerinin de üstesinden geliriz. Bu kardeşlerimizin yaşadığı süreç, zor bir süreç. Dünyada da Türkiye´de de çalışan kadınların problemi var mı? Var. İş yerinde var, taşeronda var ama en önemlisi evladını arayan emekçi kadın. Bu kadınlarımızın yanında başka hakkı konuşmak uygun değil, doğru değil. Allah yardımcıları olur inşallah. Bir an evvel evlatlarına kavuşurlarsa biz de onlarla burada o bayramı kutlamak için burada oluruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-03-08 14:18:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Beyoğlu: "Son nefesimize kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu: "Son nefesimize kadar ...
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu Dünya Kadınlar Gününde 23 yıllık hasretin müjdesini aldı
YEREL HABERLER 23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ...
Sözen ve Gündüz'den HDP kapatılsın çağrısı Ortak açıklama yapan Sözen ve Gündüz: "PKK terör örgütünün siyasi kanadı olan HDP derhal kapatılmalıdır"
YEREL HABERLER Sözen ve Gündüz'den HDP kapatılsın çağrısı Ortak ...
Bu ilçede kadın girişimcilere ruhsat indirimi var Yenişehir Belediyesi’nden kadınlara destek
YEREL HABERLER Bu ilçede kadın girişimcilere ruhsat indirimi ...
Evlat nöbetindeki anneden, HDP’ye 8 Mart tepkisi Acılı aileler: “Biz yürekliyiz buradayız, ama onlar yüreksiz burada yoklar”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden, HDP’ye 8 Mart ...
Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, ünlü sanatçılarla kadın şiddetine dikkat çekti Serkan Özbilek, sanatçılarla kadınlar için kamera karşısına geçti
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek, ünlü ...
Başkan Aydın'dan AK Partili kadınlara 8 Mart sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Aydın'dan AK Partili kadınlara 8 Mart sürprizi
Diyarbakır'da 2 kardeş otomobilin çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 kardeş otomobilin çarpması sonucu ...
Yolda yürürken aracın çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı iki kardeş hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Yolda yürürken aracın çarptığı 2 kardeş hayatını ...
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs ...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oryantiring Yarışmaları düzenlendi
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Oryantiring Yarışmaları ...
Diyarbakır’da feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı Çarpışan iki otomobil takla atarak yoldan çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da feci kaza: 5 ölü, 4 yaralı Çarpışan iki ...
Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı
Eğil’de yapılacak olan stadyumunda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Eğil’de yapılacak olan stadyumunda çalışmalar devam ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından 8 Mart ...
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'e: Gelişinizi samimi bulmadık
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li Özel'e: ...
Hani Belediyesi, baharın gelişiyle park, bahçe düzenlemesi yaptı
YEREL HABERLER Hani Belediyesi, baharın gelişiyle park, bahçe ...
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’li Özel'in ziyaretine tepki Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer: “Eğer ki senin gelişini samimi bulmamızı istiyorsan HDP’yi kına, PKK’yı lanetle”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’li Özel'in ...
Başkan Beyoğlu, gençlerin futbol maçı davetini yerine getirdi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, gençlerin futbol maçı davetini yerine ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan mağdur aileye destek
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan mağdur aileye ...
Evlat nöbetindeki anne oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu Anne Necibe Çifftçi: “Oğlum beni görüyorsan kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol, ağabeyinin çocuklarına sahip çık”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne oğluna 'teslim ol' çağrısında ...
Bismil’de ‘Dinamik Denetim Modeli’ başladı
YEREL HABERLER Bismil’de ‘Dinamik Denetim Modeli’ başladı
Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Evlatlarımızı teslim etsinler
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: ...