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Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Kadına şiddeti konuşmaya utanıyoruz 

DHA

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Kadına şiddeti konuşmaya utanıyoruz 


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan Vali Münir Karaloğlu, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine değinerek, "Kadına şiddetin hayatımızdan çıkmasını temenni ediyoruz. Bu konuları konuşmaya utanıyoruz ve hayatımızdan çıkarmamız lazım" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik etkinlik düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan etkinliğe Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, konuşmacı Hayati İnanç ve protokol üyeleri ve eşleri katıldı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat edildiği program Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından söz alan Konuşmacı Hayati İnanç Kadınlar günü nedeniyle söyleşi gerçekleştirdi.
Programda konuşan Vali Münir Karaloğlu, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepkisini ifade etti. Vali Karaloğlu, "Kadınlar günü senede bir gün tek değildir. İnşallah şu an konuştuğumuz gündem olan kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin hayatımızdan çıkması için temenni ediyoruz. Bu konuları konuşmaya utanıyoruz ve hayatımızdan çıkarmamız lazım. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2021-03-08 14:27:52

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