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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

İHA

Türk-İş Genel Başkanı Atalay’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki bir grup sendika temsilcileri ile birlikte HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret etti.
Evlat nöbetindeki annelere karanfil veren Atalay, ailelerle tek tek görüşerek sorunlarını dinledi. Yapılan ziyaretin ardından açıklama yapan Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Dünyanın en emekçi kadını Türkiye’de de dünyada da evladını arayan kadındır. Bir empati yapsak; bir gün 10 yaşında 15 yaşındaki kızımızı, oğlumuzu görmeyelim, 10 gün görmeyelim, 10 ay görmeyelim, 10 sene görmeyelim bunu dünyada anlamayanlar var. Az da olsa bu ülkede de anlamayanlar var. Anne en kutsal insanların başında geliyor. Onun için 3 Eylül 2019’da bu kardeşlerimiz, kızlarımız, arkadaşlarımız burada bir eyleme başladılar. Bunların niyetleri zengin olmak değil, parti kurmak değil, Türkİş Başkanı olmaya niyetleri yok. Bunların niyetleri kızlarına, oğullarına kavuşmak. Türkİş 70 yıldır, kayıtlı 1 milyon 150 bin üyesi var. Bundan evvel kadınlarımızı buraya gönderdik. Sonra sendika başkanlarımızı buraya geldi. Bugün Türkİş yönetimi ve Türkİş başkanlarının tamamı burada. Temennimiz, arzumuz, gayretimiz bir an önce evlatlarına kavuşmaları” dedi.

“Bu kardeşlerimizin yaşadığı süreç, zor bir süreç”
Çocukların dağa kaçırılması ve terör örgütlerinin bu yarım asırdır bir oyun olduğunu belirten Atalay, “Bu yarım asırdır bir oyun. Bu oyunun arkasında Amerika başta olmak üzere biz onlara diyoruz ki; biz parasını verdiğimiz silahları vermiyorlar. Tırlarla, kamyonlarla silahları, mühimmatları terör örgütüne vermeye devam ediyorlar. Vazgeçerler mi, vazgeçmezler. Biz bu ülkede beraber olursak, kardeş gibi yan yana olursak Amerika’nın da, PKK’nın da DEAŞ’ın da, bütün terör örgütlerinin de üstesinden geliriz. Bu kardeşlerimizin yaşadığı süreç, zor bir süreç. Dünyada da Türkiye’de de çalışan kadınların problemi var mı? Var. İş yerinde var, taşeronda var ama en önemlisi evladını arayan emekçi kadın. Bu kadınlarımızın yanında başka hakkı konuşmak uygun değil, doğru değil. Biz onlara Türkİş topluluğu olarak başta şahsın olmak üzere yönetimin, arkadaşlarımın selamın getirdim. Hatay’daki kadınların selamını getirdik. Bugün bu alanda bulunan Diyarbakır’daki kadınların selamını getirdik. Allah yardımları olur inşallah. Bir an evvel evlatlarına kavuşurlarsa biz de onlarla burada o bayramı kutlamak için burada oluruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından ailelerle bir süre görüşen Atalay, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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