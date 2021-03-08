Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Memur Sen İl Başkanı ve Sağlık Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yaptığı açıklamayla kutladı. Açıklamada geleceğin mimarı, fedakar ve cefakar, başta kadın sağlık çalışanları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını kaydeden Ensarioğlu, “Kadınların iş hayatına dair yaşadığı sorunlara çözüm üretme anlayışı zaruridir. Reform gündeminin konuşulduğu bu zamanlarda yapılacak en büyük reformun kadınların çalışma hayatındaki sorunlarına çözüm bulmak ve bu bağlamda tüm sosyal paydaşlarla birlikte çalışarak, iş aileyi merkeze alan tutarlı politikalar oluşturmak gerektiğine inanmaktayız. MemurSen ve Sağlık Sen olarak var olan sorunların yanında çözüm bekleyen yeni bir alan olan pandemi sonrası değişen çalışma koşullarının da, mutlaka ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de maruz kaldığı Covid19 salgını çalışma hayatında önemli değişiklikler meydana getirdi. Geleceğin dünyasında çalışma hayatına dair öngörülen birçok teori, salgınla beraber zorunlu olarak tecrübe edildi. İş ve aile hayatı dengesi problemlerinden en fazla etkilenenler, sağlık çalışanları başta olmak üzere kadın kamu görevlileri olmuştur. Çalışma hayatındaki bu değişimler kaçınılmaz bir şekilde iş ve aile hayatı üzerinde de etkiler bıraktı. Pandemi süreci, sağlık çalışanlarının iş ve aile hayatı arasındaki denge konusunda yeni zorluklar yaşadığını da açığa çıkardı. Özellikle sağlık çalışanlarının yüzde 50’den fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Pandemi süreciyle sağlık çalışanlarının iş yükünün katlanarak arttığı herkesin malumudur. Bu süreçte özellikle anne sağlık çalışanları evlatlarını, ailelerini virüs riskinden uzak tutmak için evlerine gitmediler. Çocuklarına ve ailelerine hasret kaldılar. Birde izin, istifa gibi haklarına kısıtlamalar getirildi. Esnek mesai uygulamasının dışında bırakıldılar. Bu yüzden kadın sağlık çalışanlarımızın iş yükü giderek artmış, iş, aile yaşamı ve sosyal hayatları olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu olumsuzluklara rağmen onlar asla mücadeleden geri durmuyorlar. İnsanımız için en kutsal olanı yapmaya, cana dokunmaya devam ediyorlar. Bu vesileyle bir kez daha sağlıklı yarınlarımızın teminatı kadın sağlık çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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