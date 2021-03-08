Bağlar'da ulaşım artık daha güvenli

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AK Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, yeni yapıların inşa edildiği 4 kırsal mahalleye daha kullanışlı yollar kazandırarak ulaşımı güvenli hale getirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karacadağ bölgesinde yer alan Kırkkoyun, Tellikaya, Tokaçlı ve Kamışpınar mahalle ve bağlı mezralarda yeni yol çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan hizmet nedeniyle ulaşımda yaşadıkları sıkıntıların aşıldığını belirten vatandaşlar, taleplerini yerine getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

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