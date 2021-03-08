Diyarbakır’da yeni afet konutlarına içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri döşeniyor

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kayapınar ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde bulunan yeni afet konutlarında devam eden içme suyu, kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantılarını içeren çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü kent genelinde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına ve projelerine devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde yer alan yeni afet konutlarında devam eden içme suyu, kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantılarını da içeren çalışmaları denetledi. Yetkili birim amirinden bilgi alan Tutşi, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İl ve ilçelerde içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin bakım, onarım ve yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Tutşi, "DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve abone bağlantılarını da içeren projelerimize ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi sınırlarında yer alan ve 80 adet bloktan oluşan yeni afet konutlarımızın içme suyu, kanalizasyon şebekeleri ve abone bağlantılarını da içeren çalışmamızı yüzde 50 oranında tamamladık. Çalışmalarımızın tamamını kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz” diye konuştu.

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