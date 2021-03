DÜ Covid-19 ile ilişkili bilimsel yayını 'The Academic Times' dergisinde yer buldu

Uluslararası Radyoloji kliniklerinin Bilgisayarlı Tomografi (CT) veri setleri kullanılarak, local olarak Covid19 lezyonlarının derin öğrenme yöntemi ile otomatik olarak tespiti üzerine olan bilimsel çalışmanın, derin öğrenme analizi Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve doktora öğrencisi Hasan Polat Bingöl Üniversitesi tarafından, görüntülerin tıbbi yönden değerlendirilmesi ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Veysi Akpolat ve Doç. Dr. Faysal Ekinci tarafından yapıldı.

Çalışmada elde edilen tespit performansı, 'The Academic Times' dergisinin ilgisini çekti. The Acdemic Times dergisi, yapılan yayın hakkında bilgi almak üzere Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ile iletişime geçip röportaj talep etti ve yazılı olarak verilen demeç, The Academic Times dergisinde yayınlandı.

