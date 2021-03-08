DÜ ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamını geliştirme amaçlı protokol imzalandı

Dicle Üniversitesi ile Bismil Belediyesi ve S.S. Bismil Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi işbirliği kapsamında protokol imzalandı.

Protokol, Bismil Belediyesi, S.S. Bismil Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi ve Dicle Üniversitesi Bismil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak verilecek eğitimlerin parçası olarak Bismil ilçesinde bulunan üniversite arazisi üzerinde yürütülecek eğitim ve projeler kapsamında tarımsal üretim, iş ve işlemler açısından tarafların yükümlülüklerini kapsıyor.



Modern mutfak uygulamaları alanlarında da eğitim verilecek

Protokolün amacının S.S. Bismil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine üye kadınlara Bismil Meslek Yüksekokulu dersliklerinde kadınlara yönelik eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, anne çocuk sağlığı, girişimcilik, eticaret, modern tarım uygulamaları, sinema ve kadın, tiyatro ve kadın, müzik ve kadın, resim ve kadın, psikoloji, beslenme, afet eğitimi, çevre koruma, butik pastacılık, modern mutfak uygulamaları alanlarında eğitim verilecek.



Kadınlar tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi eğitimi alacak

Her ders 24 saat olacak şekilde Dicle Üniversitesi akademisyenlerince sürekli eğitim merkezi üzerinden eğitimler verilecek ve bu üyeler tarafından katma değeri yüksek çilek, çörek otu, safran gibi çok yıllık tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim de görecekleri belirtildi.

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