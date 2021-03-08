Diyarbakır’da kadın doğum hastanesi çalışanlarına ziyaret Öz-Sağlık İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Aküzüm, çalışan kadınlara kahve jesti

ÖzSağlık İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Kadın çalışanları ziyaret ederek 40 yıl hatırı olan kahve ikramında bulundu.

Başkan Aküzüm ve beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette kadın çalışanların sıkıntılarını dinleyerek çeşitli bilgi alışverişinde bulunarak, Sağlık Kuruluşlarını ziyaret etmeye devam etti.

Kadınlar sadece Dünya Kadınlar Gününde değil hayatımızın her gününde önem arz ettiğini dile getiren Başkan Aküzüm, daha sonra Sağlık ve Aile Politikalar bünyesinde bulunan kuruluşları ziyaret ederek kadın üyelerin sorunlarını dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.