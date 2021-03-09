Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, Ergani’de mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, mahalle ziyaretlerine devam edip, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Çimlihöyük Mahallesi muhtarı ve ahalisi tarafından karşılanan Kaymakam Öztürk, mahalleye yeni yapılan camiyi gezerek, eksikliklerin tamamlanması için ilgili birim yetkililerine talimatta bulundu. Mahalledeki çocuklarla tek tek ilgilenen Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, çocuklara yaşlarına uygun kırtasiye malzemesi hediye etti. Mahalle sakinlerinin sorun ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Öztürk, mahalle içi yolların kilitli parke taşı ile döşenerek kullanılabilir duruma gelmesi için belediye teknik personeline yol ölçümü yaptırdı.

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