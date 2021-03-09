Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı 

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 3 otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Tesisler Köprülü Kavşak´ta sürücülerin ismi ve plakası belirlenemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kazada etkisiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-03-09 12:17:00



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