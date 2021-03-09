Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan ve 554’üncü gününde olan aileleri ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sabırla evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ettiklerini söyledi. 554’üncü gün olduğunu ve 213 ailenin haklı, sabırlı bir nöbet tutuklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Annelerimizi, ailelerimizi kutluyoruz. Onların yanındayız, annelerimiz yalnız değil. Türkiye’miz 81 iliyle, insanlarıyla annelerimizin yanındalar. Annelerimizin duruşları, nöbetleri değerlidir. 13, 14, 15,16 yaşlarındaki çocukları dağa götürerek, kaçırarak yanlış yere götürerek bir yere varılmaz” dedi.

Başkan Beyoğlu, ailelerin ziyaretinde karanfil vererek kadınlar gününü de kutlayarak alandan ayrıldı.

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