Beyoğlu, anneleri olmayan üçüz yetimleri sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyoğlu, anneleri olmayan üçüz yetimleri sevindirdi

İHA

Beyoğlu, anneleri olmayan üçüz yetimleri sevindirdi

Toplumun farklı kesimleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal ve gönül belediyeciliği örnekleriyle adından söz ettiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kez de anneleri olmayan üç kız kardeşin yüzünü güldürdü.
Üçüz olan kardeşleri ziyaret eden Beyoğlu, nakdi ve ayni destek sağlayarak belediyenin giyim mağazası tarafından giydirilmeleri talimatını verdi. Beyoğlu,”Rabbimiz yetim ve öksüzlere kol kanat germemizi emrediyor. Bundan sonra bu üç kızımızı da kendi evladımız olarak kabul ederek destek olacağız.” dedi. Annelerini kaybeden ve babaları da inşaatlarda gündelikçi olarak çalışan üçüz kız kardeşlerin yüzünü Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu güldürdü. Üçüz kardeşler neneleriyle beraber yaşama tutunmaya çalıştıkları evde eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber ziyaret eden Başkan Beyoğlu, tek tek sohbet edip yakından ilgilendiği üçüz kardeşlerin hikayesi karşısında duygulu anlar yaşadı. Zaman zaman hüzünlenen Beyoğlu, “Bizden bir isteğiniz var mı? Ne istiyorsanız onu yapmaya hazırız. Bundan sonra sizler de bizim evlatlarımızsınız. Her konuda bize ulaşmanız için ilgili birimlerimize talimat veriyorum. Hiç çekinmeden bana ulaşın. Allah’ın izniyle üzerimize düşeni yaparız” diye konuştu.

Giyim ihtiyaçlarını belediye karşılayacak
Yetim ve öksüzlerin Allah’ın koruması altında olduğunu, onlara sahip çıkmanın ise İslami bir sorumluluk olduğunu anlatan Beyoğlu, nakdi ve ayni destek sağladığı kardeşlerin belediyenin giyim mağazası tarafından giydirileceğini de kaydetti. Devletin her koşulda vatandaşın yanında olduğunu anlatan Beyoğlu,”Biz milletin emanetini taşıyoruz. Devletimiz de bize bu imkan ve şartları sunmuş. Bize düşen karış karış gezerek kimin ne sorunu varsa çözmek ve ne derdi varsa dertlenmektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı Hırsızdan pes dedirtecek hareket
YEREL HABERLER Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı ...
Diyarbakır, orta risk grubuna girmemek için alarmda
YEREL HABERLER Diyarbakır, orta risk grubuna girmemek için alarmda
“Diyarbakır salgın haritasında iyi durumda”
YEREL HABERLER “Diyarbakır salgın haritasında iyi durumda”
DÜ öğrencileri milletin evi Cumhurbaşkanlığı külliyesinde
YEREL HABERLER DÜ öğrencileri milletin evi Cumhurbaşkanlığı ...
“Kadınlar çalışma hayatına değişim ve güç getirdi”
YEREL HABERLER “Kadınlar çalışma hayatına değişim ve güç getirdi”
Ergani’de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Ergani’de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
Kayapınar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Sorunlara çözüm isteyen yaşlı vatandaşlara kendi telefonunu verdi
YEREL HABERLER Sorunlara çözüm isteyen yaşlı vatandaşlara kendi ...
HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 oldu (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 554'üncü gün; aile sayısı 214 ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan evlat ...
Diyarbakır’da zincirleme kaza; 3 araç trafiği altüst etti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zincirleme kaza; 3 araç trafiği altüst ...
Annelerin çığlıkları yükseldikçe evlat nöbetine katılım devam ediyor Evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 214'e yükseldi
YEREL HABERLER Annelerin çığlıkları yükseldikçe evlat nöbetine ...
Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere karşılıksız çek verildi iddiası Sur evlerini yapan taşeronlar ve işçiler, 9 aydır yüklenici firmadan para alamıyor Yüklenici firma taşeron ve işçileri mağdur etti
YEREL HABERLER Terör mağduru vatandaşların evlerini yapan işçilere ...
Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi 554’üncü gününde devam ediyor Ailelerin direnişi sürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi 554’üncü gününde ...
Pandemi süreci evlilikte çatlaklara neden oldu Uzmanlar çiftlerin ilişki dinamiklerine göre destek almasını öneriyor
YEREL HABERLER Pandemi süreci evlilikte çatlaklara neden ...
Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı: 6 yaralı 
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, Ergani’de mahalle ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, Ergani’de ...
Kadın sağlık çalışanları Kadınlar Günü etkinliğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Kadın sağlık çalışanları Kadınlar Günü etkinliğinde ...
Diyarbakır’da kadın doğum hastanesi çalışanlarına ziyaret Öz-Sağlık İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Aküzüm, çalışan kadınlara kahve jesti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kadın doğum hastanesi çalışanlarına ...
DÜ ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamını geliştirme amaçlı protokol imzalandı
YEREL HABERLER DÜ ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamını ...
Jandarmanın kadınlara verdiği karanfillere Türkçe ve Kürtçe teşekkür
YEREL HABERLER Jandarmanın kadınlara verdiği karanfillere Türkçe ve ...
DÜ Covid-19 ile ilişkili bilimsel yayını 'The Academic Times' dergisinde yer buldu
YEREL HABERLER DÜ Covid-19 ile ilişkili bilimsel yayını 'The ...
Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil 
Diyarbakır’daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Aileler direniyor, HDP ve PKK'ya tepkiler artıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki evlat nöbetine bir aile daha ...