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Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, ‘Kahrolsun HDP ve PKK’ sloganları ile yürüdü Terörü lanetleyen aileler: “Teröre son darbeyi biz anneler vuracağız, bölücüleri bine böleceğiz” “Bizim çocuklarımız kandırıldıysa sebebi HDP'dir”

İHA

Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, ‘Kahrolsun HDP ve PKK’ sloganları ile yürüdü Terörü lanetleyen aileler: “Teröre son darbeyi biz anneler vuracağız, bölücüleri bine böleceğiz” “Bizim çocuklarımız kandırıldıysa sebebi HDP'dir”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler ‘Teröre lanet' yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sonrası grup adına açıklamayı okuyan evlat nöbetinde olan anne Gülsen Ölmez, “Vicdan nöbetimize 555 gündür destek verenlere teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki teröre son darbeyi biz anneler vuracağız. Bölücüleri de bine böleceğiz" dedi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler ‘Teröre lanet' yürüyüşü yaptı. Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde ellerinde bayrakla ve teröre lanet okudukları dövizlerle yürüyüşe geçen ailelerin HDP il binası önünde son bulurken, yürüyüş sonrası grup adına açıklamayı okuyan evlat nöbetinde olan anne Gülsen Ölmez, 555 gündür evlat nöbetinde olduklarını ve burada 214 anne olduklarını söyledi.

“HDP'ye destek verenler suça ortaklık etmektedir“
Evlatlarımızı terörün pençesinden kurtarmak için 555 gündür HDP binası önünde oturduklarını belirten anne Ölmez, “Otura otura kazanacağız. 24 anne bu sayede evladına kavuştu. 555 gündür bizi görmezden gelenler ve sesimizi duymayanlar var. Bize sırtını dönenler var 555 gündür bizi yok sayanlar ve davrananlara rağmen HDP'yi savunanlar ile kollayanlar var. HDP ile ittifak edenler var. 555 gündür bizi duymayanlara tekrar sesleniyoruz, bizim çocuklarımız kandırıldıysa sebebi HDP'dir. HDP sırtını PKK'ya yaslamıştır. HDP'ye destek verenler suça ortaklık etmektedir. PKK ve işbirlikçilerini kınıyoruz. Burada Şırnak'ta, Hakkari, İzmir ve Van'da evlatları için nöbet tutan ve teröre lanet eden PKK'ya artık yeter diyen annelere selamlarımızı gönderiyoruz. Vicdan nöbetimize 555 gündür destek verenlere teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki teröre son darbeyi biz anneler vuracağız. Bölücüleri de bine böleceğiz" diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından aileler evlat nöbetine kaldıkları yerde devam etti.

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