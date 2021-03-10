DTSO’dan ‘Mavide kal’ kampanyası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Sağlık Bakanlığı’nın illere göre açıkladığı risk haritasında mavi bölgede yer alan Diyarbakır için 'Mavide Kal' kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında Dağkapı Meydanı’nda basın açıklaması yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Covid19 pandemisi nedeniyle bir yılı aşkın bir süreden beri devam eden tedbirler sonucunda ilimiz ve bölgemizde önemli bir başarı sağlanmıştır. Ülke genelinde en az risk taşıyan ‘Mavi Bölge’ içerisinde Diyarbakır’ın da olması çok önemli bir başarıdır. Bu başarının sağlanmasında kentimizin bütün kesimlerinin katkısı ve duyarlılığı vardır. Yakalamış olduğumuz başarı için bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinde yakınlarımızı, hemşerilerimizi kaybettik. Birçok insanımız uzun çabalar sonucu hastalığı yenebildiler. Kuşkusuz en ağır yükü ve bedeli iş camiamız, esnafımız üstlendi. Ekonomik ve sosyal yaşamın neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde iş insanlarımız, esnafımız sabırla ve özenle mücadeleye katkı sundular. Aylarca iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaflarımız bugünleri yakalamak için direndiler ve hep birlikte coğrafyamızı maviye boyadık. Bugün az da olsa nefes alabiliyorsak, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamımızı yeniden idame edebiliyorsak bu özverili ve meşakkatli mücadelenin sonucudur. Zorlu bir sürecin ardından yakalamış olduğumuz bu başarıyı daha iyi bir seviyeye taşımak, kentimizin ekonomik yaşamını canlı tutabilmek hepimizin önceliği olmalıdır. Bugün mavide kalmanın günüdür. Bugün elde edilmiş bir başarıyı kalıcı kılabilmenin günüdür. Bugün dünden çok daha güçlü bir dayanışmanın günüdür. Bugün esnafımıza, iş camiamıza destek olmanın günüdür. Bu kentin her bir bireyi olarak toplumsal refahımızı geliştirmek, yarınlarımızı daha güvenli kılmak için çabalarımızdan taviz vermemekle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Salgını asgari seviyede tutmak, sağlığımızı en iyi şekilde korumak için her türlü fedakarlığa katlanan iş camiamızın yeni bir krizle karşılaşmamaları için şimdi çok daha hassas davranmak zorundayız. Normalleşme ile birlikte yeniden faaliyetlerine başlayan esnafımızın iş yerlerine giriş ve çıkışlarda mutlaka tedbirlerimizi almalıyız. Maske, fiziki mesafe ve diğer hijyen kurallarını ihlal etmeden hem kendimizin, hem de esnaflarımızın sağlığımızı korumalıyız” dedi.

Basın açıklamasına katılan DTSO üyeleri daha sonra Gazi Caddesinde broşür dağıttı.

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