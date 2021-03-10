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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da toplu taşımaya yeni nefes

İHA

Ulaşım Master Planı çerçevesinde toplu taşımada ulaşım ağını genişleten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu 4 yeni ana hat ve 4 besleme hattı 15 Mart'tan itibaren 83 araç ile vatandaşlara hizmet etmeye başlayacak.

Diyarbakır'da toplu taşımaya yeni nefes

Ulaşım Master Planı çerçevesinde toplu taşımada ulaşım ağını genişleten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu 4 yeni ana hat ve 4 besleme hattı 15 Mart’tan itibaren 83 araç ile vatandaşlara hizmet etmeye başlayacak.
Toplu taşımada vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Ulaşım Master Planı’nı revize eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, güzergahlardaki yoğunlukları göz önünde bulundurarak yeni hatlar açmaya başladı. Ulaşım Daire Başkanlığı, ana hat olarak belirlediği A1, A2, A3 ve A4 adıyla açtığı yeni güzergah hatlarında toplu taşıma araçları 8 dakikada bir sefer düzenleyecek. Ana hatlardaki yoğunluğu azaltmak içinde 4 besleme hat vatandaşlara hizmet edecek. Ana ve besleme hatlarda toplam 83 adet toplu taşıma aracı yolcu taşıyacak.

Yeni ana hat durakları oluşturuldu
Yeni oluşturulan ana hatlar; A1 hattı 16 araç ile Üniversite DağkapıElazığ BulvarıGevran CaddesiOfisKoşuyoluBayındırlık Tesisler 500 Evler güzergahında. A2 hattı 16 araç ile Üniversite DağkapıÇift Kapı Anıt Park Ofis KoşuyoluBayındırlıkTesisler Diclekent BulvarıFırat BulvarıStadyum güzergahında. A3 hattı 18 araç ile Üniversite DağkapıÇift Kapı Anıt Park Ofis KoşuyoluHat BoyuPolis Okulu Emek CaddesiFırat Bulvarı Dicle Kent Bulvarı Mezopotamya Bulvarı Araştırma Hastanesi güzergahında. A4 hattı 16 araç ile Üniversite Dağkapı Elazığ Bulvarı Üç Kuyu TOKİ Araştırma Hastanesi duraklarından oluşacak.

Besleme hattı oluşturuldu
Ana hatlara ek olarak 4 besleme hatlarını ise şu durakları, Dicle Üniversite 5 araç ile kampus içi için 5 dakikada bir sefer. Afet evler bölgesinde 4 araç ile 500 Evler Afet Evler 500 Evler TokiLeyla Kasım Caddesi Urfa Bulvarı güzergâhında 8 dakikada bir sefer. Üç kuyutoki bölgesi 4 araç ile Araştırma Üç Kuyu Tokigüzergahında 8 dakikada bir sefer. Araştırma Hastanesi 4 araç ile Araştırma HastanesiMemursenToki Güneydoğu Yapı Koperatifi Maliye KonutlarıSosyal KonutlarD Tipi Cezaevi güzergâhında 10 dakikada bir sefer düzenleyecek.

Vatandaşlar ek ücret ödemeyecek
Özellikle Afet Evleri ve 500 Evler bölgesinde kısa mesafe indibindi yapıldığında tam ücret ödeyen vatandaşlar, sadece ring seferini kullandıklarında 1 TL ödeyecek. Ring hattına binen ve 1 TL ödeyen vatandaşlar, toplu taşıma ait ana hatlara 1 saat içinde aktarma yaptıklarında ise, yine 1 TL ödeyerek tek ücretle seyahatlerini tamamlayacak. Ana hatlarından 1 saat içerisinde ring hattına aktarma yapan vatandaşlar, biniş kartı olan Diyarkart’ı kullandıklarında ücret alınmayacak. Aynı şekilde ring hattına bindiklerinde 1 TL ödeyen öğrenciler, ana hatlara 1 saat içinde aktarma yaptıklarında, 0.25 TL ödeyerek tek ücretle seyahatlerini tamamlayabilecek.

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