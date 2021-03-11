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Profesörden 'çamur yağışı' uyarısı: Yağmurdan sonra da 2 gün evde kalınmalı

DHA

Profesörden 'çamur yağışı' uyarısı: Yağmurdan sonra da 2 gün evde kalınmalı


Mehmet Mucahit CEYLANSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren bazı bölgelerde etkili olacağı ve yağış alan yerlerde çamur olarak yağacağı uyarısında bulunulup, dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının neden olacağı çamur yağışının kirlilik dışında sağlık için önemli sorunlar oluşturabileceğini belirtti. Şenyiğit, "Toz fırtınası ya da tozun bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Yağmurdan sonra açık hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın faydası olduğunu düşünüyorum" dedi. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde, toz taşınımıyla hava kalitesi ve görüş mesafesi düşüşünün beklendiği belirtilen açıklamada, yağmur alan yerlerde çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, bugünden itibaren etkili olacak toz fırtınasının yağmur yağan yerlerde kirliliğe neden olma dışında ciddi sağlık sorunları oluşturabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şenyiğit, "Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınasının Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Aynı zamanda yağmur da bekleniyor. Dolayısıyla yağmur yağdığı zaman bu toz fırtınası maalesef yeryüzüne çamur olarak sirayet edecektir. Bu durum arabalarda ve belli yerlerde kirlilik yaratma dışında aynı zamanda sağlık için önemli sorunlar oluşturabilir. Yağmur yağan yerlerde yağmurla beraber bu tozun aşağı inmesi ve etkisinin geçmesi, diye bir şey düşünülebilir ama öyle değildir. Bu toz fırtınası ya da tozun o bölgede birikmesi bazen uzun süreli, yağmurdan sonra da devam edebilecek şekilde kendi etkisini gösterebilir. Onun için yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Kar yağışında toz bulutu etkisini daha da azaltacak ama bu demek değildir ki bu zararsızdır. Kar yağışı olan yerlerde de hastaların çok dikkat etmesi gerekiyor. Her ne kadar toz fırtınası etkisini azaltsa bile kar nedeniyle oluşan soğuk havayla birlikte hastalar üzerinde etkili olacak. Hastaların aynı şekilde dikkatli olmaları gerek" diye konuştu. 
'HASTALIĞINIZ TETİKLENEBİLİR'
Yağmur yağmayan yerler için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şenyiğit, özellikle KOAH, astım, solunum yolu hastalığı ve alerjisi olanların kapı ve pencereleri açmamaları gerektiğini söyledi. Tozun akciğere girmesiyle kendi hastalıklarının tetiklenebileceğini belirten Şenyiğit, "Yağmurun olmadığı yerlerde toz fırtınası olduğu zaman, tabi bunun derecesi çok önemli, özellikle gözün görmeyeceği şekilde, çok yoğunsa sağlığa etkisi daha fazlayken, daha az toz hareketi de sağlığa daha az zarar verebilir. Ne yapabilir bu? Özellikle astımı olan, KOAH'ı olan, solunumsal hastalığı olan ve alerjik hastalığı olan kişilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tozun burundan veya ağızdan akciğere girmesiyle kendi hastalıkları tetiklenebilir. Onun için o hastalardan rica ediyorum; bu tür durumlarda eğer toz fırtınası varsa mümkünse dışarı çıkmayın, havanın güzelliğine kanmayın; çünkü hastalığınız tetiklenebilir ve atak geçirebilirsiniz. Evde kalmanızın çok büyük faydası var. Toz yoğunluğunun çok fazla olduğu yerlerde mutlak surette dışarı çıkılmaması lazım; kapıların kapatılması, pencerelerin kapatılması lazım ve havalandırmanın yapılmaması lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLANSerhat ÖZDEMİR
2021-03-11 09:27:33

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