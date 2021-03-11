Yasağa rağmen açık kıraathanede okey oynayan işletmeciye hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasağa rağmen açık kıraathanede okey oynayan işletmeciye hapis cezası

DHA

Yasağa rağmen açık kıraathanede okey oynayan işletmeciye hapis cezası


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede arkadaşlarıyla okey oynayan işletmeci B.D.'ye, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan hakkında açılan kamu davasında 1 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, B.D., duruşmada "Arkadaşlarımın okey oynamasına müsaade ettim, pişmanım" dedi. 
Olay, geçen yıl 3 Temmuz'da, merkez Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'nde bulunan kıraathanede meydana geldi. Kıraathane sahibi B.D., koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken iş yerini açtı. B.D.'nin işletmesine, saat 22.00 sıralarında, arkadaşlarıyla okey oynadığı sırada güvenlik güçlerince baskın yapıldı. Ekipler, B.D. ve arkadaşlarını kapalı olması gereken iş yerinde okey oynarken yakaladı. B.D. ve arkadaşları hakkında iş yerinde yapılan tespit çalışmalarının ardından tutanak tutuldu.
Güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından işletmeci B.D. hakkında tutanak, rapor ve deliller toplandı. B.D.'ye 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 18 Ağustos'ta Diyarbakır Adliyesi'nde kamu davası açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede B.D.'nin, 5237 sayılı kanunun 195'inci maddesi gereğince cezalandırılması istendi. 
Karar duruşmasının görüldüğü 8 Mart'ta mahkeme heyeti, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan yargılanan B.D.'nin şahsi, sosyal ve ekonomik durumunu göz önüne alarak, 1 ay 20 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
B.D., hakkında açılan kamu davasına ilişkin emniyete verdiği ifadeyi mahkemede de tekrarladı. Pandemi sürecinde kurallara uyan birisi olduğunu, olay tarihinde hata yaptığını söyleyen B.D., "Arkadaşlarımın okey oynamasına müsaade ettim. Bunu yaptığım için pişmanım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-03-11 11:51:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTSO ve DTB'den Diyarbakır için birliktelik vurgusu
YEREL HABERLER DTSO ve DTB'den Diyarbakır için birliktelik vurgusu
Yasaklar kalktı Zerzevan Kalesi 7 günde 5 bin ziyaretçi ağırladı Zerzevan Kalesinde hedef 1 milyon ziyaretçi ağırlamak
YEREL HABERLER Yasaklar kalktı Zerzevan Kalesi 7 günde 5 bin ...
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin yönetim merkezi ortaya çıkarılacak
YEREL HABERLER 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin yönetim merkezi ...
Profesörden 'çamur yağışı' uyarısı: Yağmurdan sonra da 2 gün evde kalınmalı
YEREL HABERLER Profesörden 'çamur yağışı' uyarısı: Yağmurdan sonra ...
Yenişehirli kadınlara Eğil gezisi
YEREL HABERLER Yenişehirli kadınlara Eğil gezisi
Diyarbakır'da toplu taşımaya yeni nefes
YEREL HABERLER Diyarbakır'da toplu taşımaya yeni nefes
Diyarbakır’da takla atan araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da takla atan araçta bulunan 4 kişi ağır ...
DTSO’dan ‘Mavide kal’ kampanyası
YEREL HABERLER DTSO’dan ‘Mavide kal’ kampanyası
Silvan'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Silvan'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
Gıda terörüne dikkat, tüketilen ürünler ölümle sonuçlandırıyor Dicle Üniversitesinde görevli diyetisyen Fatih Aslan: “Kırmızı etin içerisine kimyasal enjekte ederek hacmini ve ağırlığını artırıyorlar” "Süt ve ürünlerinde süt tozu, mamalarda melamin denen katkı maddesi kullanılmaktadır. Bu plastik ve yapıştırıcı sanayisinde kullanılmaktadır. Bunun zararı, bebek ölümlerine, zehirlenmelere, böbrek hastalıklarına yol açıyor”
YEREL HABERLER Gıda terörüne dikkat, tüketilen ürünler ölümle ...
Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi koşup oynuyor
YEREL HABERLER Anne kucağında evlat nöbetine katılan Asmin, şimdi ...
Küçük Asmin evlat nöbetindeki ailelerin neşe kaynağı oldu Asmin annesiyle katıldığı eylemde, şimdi yürümeyi öğrendi Ağzında emzik ile annesiyle eyleme katılan küçük Asmin, çadırda konuşmayı ve yürümeyi öğrendi
YEREL HABERLER Küçük Asmin evlat nöbetindeki ailelerin neşe kaynağı ...
MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu
YEREL HABERLER MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede ...
HDP önündeki ailelerden PKK’lı terörist Demirtaş’a tepki Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, Demirtaş’a tepki göstererek: “Bizi çocuklarımızla tehdit ediyorlar, bizler burada sonuna kadar olacağız” “Ha HDP, ha PKK aralarında herhangi bir fark yoktur” “CHP’liler HDP’lilerle ağaç ve fidan dikeceklerine gelsinler anne ile babaların feryadını duysunlar”
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden PKK’lı terörist Demirtaş’a ...
Evlat nöbetindeki ailelerden 'teröre lanet yürüyüşü'
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden 'teröre lanet yürüyüşü'
Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, ‘Kahrolsun HDP ve PKK’ sloganları ile yürüdü Terörü lanetleyen aileler: “Teröre son darbeyi biz anneler vuracağız, bölücüleri bine böleceğiz” “Bizim çocuklarımız kandırıldıysa sebebi HDP'dir”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, ‘Kahrolsun ...
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
YEREL HABERLER Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Beyoğlu, anneleri olmayan üçüz yetimleri sevindirdi
YEREL HABERLER Beyoğlu, anneleri olmayan üçüz yetimleri sevindirdi
Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı Hırsızdan pes dedirtecek hareket
YEREL HABERLER Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı ...
Diyarbakır, orta risk grubuna girmemek için alarmda
YEREL HABERLER Diyarbakır, orta risk grubuna girmemek için alarmda
“Diyarbakır salgın haritasında iyi durumda”
YEREL HABERLER “Diyarbakır salgın haritasında iyi durumda”
DÜ öğrencileri milletin evi Cumhurbaşkanlığı külliyesinde
YEREL HABERLER DÜ öğrencileri milletin evi Cumhurbaşkanlığı ...
“Kadınlar çalışma hayatına değişim ve güç getirdi”
YEREL HABERLER “Kadınlar çalışma hayatına değişim ve güç getirdi”
Ergani’de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Ergani’de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor