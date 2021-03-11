Bir haftada 5 kırsal mahalleye yeni yollar

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, 5 kırsal mahalle ve bağlı mezralara bir hafta içerisinde yeni yollar kazandırarak geçmiş dönemlerde ulaşımda yaşanan aksaklıkları giderdi. Tamamlanma aşamasına gelen Bağcılar Mahallesi’ndeki Ahmedİ Hani Parkı’nın ise çevre düzenlemesi yapılarak yaya geçitleri ve kaldırımlar kilitli parke taşlarıyla döşendi.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, son bir haftada kırsal yerleşim yerlerine 60 kilometre yeni yol kazandırarak son iki yılda gerçekleştirmiş olduğu ulaşım seferberliğinde önemli bir başarıya daha imza attı. Kırkoyun Mahallesi’ne bağlı Naldiken, Güven, Ürkmez ve Bekçidamı mezraları ile Kabahıdır, Ortaören, Kırkıncık ve Kamışpınar mahallelerinde sürdürülen yeni yol yapım çalışmaları kapsamında vatandaşlar tarafından yeni yapıların yapıldığı bölgelerde ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonunda kullanışlı hale gelen yolların görüntüsü buralarda yaşayan vatandaşların memnuniyetini kazandı.



Çevre düzenlemesi yapılan park görüntüsüyle büyülüyor

Bağlar İlçe Belediyesi, kendi imkanlarıyla kazandırdığı park ve dinlenme alanlarının çevre düzenlemesini de yaparak vatandaşlar için huzurlu alanlar haline getiriyor. Bağcılar Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan ve ünlü İslam alimi Ahmedi Hani’nin ismi verilen parkın çevre düzenlemesi yapılarak ara yollar ve kaldırımlar kilitli parke taşlarıyla döşendi. Parkın yeni görüntüsü çevrede yaşayan vatandaşların takdirini kazanırken, yapılan hizmetten son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.



“Hizmetlerimizle kendimizi anlatıyoruz”

Bir gün değil, her gün hizmet sloganıyla ilçenin her noktasına hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını belirten AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların huzurlu yaşam imkanına kavuşması için tüm ekiplerin ve imkanların aziz ve kadirşinas milletin emrinde olduklarını aktardı. Başkan Beyoğlu, “İki yılda yaşatmış olduğumuz değişim çok şükür fazlasıyla konuşuluyor. Biz hamasetle değil, hizmetlerimizle kendimizi anlatıyoruz” diye konuştu.

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